？？？？湘潭新松機器人產業園開工儀式現場。 徐志雄 攝

湖南湘潭啟動新松機器人產業園建設 助力打造中部「智造谷」

中新網湘潭11月15日電 (呂娜娜 徐志雄)在眾多院士專家的見證下，11月15日，中共湖南省委副書記、省人民政府省長許達哲在湘潭宣布，湘潭高新區新松機器人產業園項目正式啟動，一個千億級別的產業隨之點亮。

此前，在湖南長沙召開的中國智能製造峰會上，許達哲指出，要充分發揮智能製造對傳統產業轉型升級的促進作用、對新興產業發展的引領作用，深入推進湖南製造業供給側結構性改革，推動「湖南製造」向「湖南智造」跨越。

當天啟動的新松機器人產業園項目，位於湘潭高新區「智造谷」的核心區域，佔地1740畝，分三期建設，總投資120億元，由湘潭高新區管委會與瀋陽新松機器人自動化股份有限公司(下稱「瀋陽新松機器人」)共同打造，主要建設機器人聯合研究院、機器人研發創新基地、工業4.0產業園一期(包括機器人共享工廠和工業4.0工廠等)。

湘潭高新區有關負責人介紹，隸屬於中國科學院的瀋陽新松機器人，是中國工業機器人的搖籃，其國家級研發團隊實力雄厚，為全球機器人產品線最全、全球市值第三的行業龍頭企業。湘潭作為傳統的工業基地和中國機電產品搖籃，與之合作具有極強的互補性。

中共湘潭市委書記、市人大常委會主任曹炯芳表示，智能製造產業是湘潭的重點產業、朝陽產業，湘潭高新區新松機器人產業園項目的啟動，標誌著湘潭與瀋陽新松機器人邁開了實質性合作的關鍵一步，將有效提升湘潭高新區的智造水平和發展實力。這也意味著高新區向打造中部「智造谷」核心區的目標又邁出堅實的一大步。

據了解，位於長株潭自主創新示範區內的湘潭高新區，是中國中部地區技術創新活躍、產業特色突出的重要基地，園區內形成了風電裝備製造、礦山裝備製造、鋼材深加工三大主導產業。湘潭高新區「智造谷」規劃面積3240畝，用於機器人產業集群發展。建成后的機器人產業園將創造性地整合機器人產業、金融產業、文化產業、旅遊產業和生活配套功能，打造五位一體的生態型智能製造特色小鎮，輻射長株潭地區，形成一個機器人和智能製造全產業鏈集群，預計實現機器人產業年產值100億元。(完)