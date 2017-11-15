歐商：勞基法僵化 陳美伶：意見多已納修法中央廣播電台 (2017-11-15 16:29)
歐洲商會今天(15日)發布2018年度建議書，並聚焦在勞基法缺乏彈性、法規無法與國際接軌等議題。代表政府接下建言書的國發會主委陳美伶指出，此次歐商對勞基法修正的意見，多已納入本次送立院審查的勞基法修正草案中，同時，「外國專業人才延攬及僱用法」也已在立法院三讀通過，相信外商應可感受政府即時回應、創造友善環境的誠意。
歐洲商會2018年度建議書提出132項建議，其中有48項為新議題。建議書再度聚焦在勞基法，認為目前制度過於僵化缺乏彈性，建議鬆綁對休息日的限制，允許勞工在休息日工作、提高每月最高加班工時，並放寬工時紀錄方法與計時單位等。另外，台灣雖通過「外國專業人才延攬及僱用法」，但建議書仍建議，取消對外籍的員工雇用限制及資格要求，並允許企業依需求，自行雇用合適人選。
對此，代表政府接下建言書的國發會主委陳美伶會後受訪提到，外商關切議題都已存在多時，她上任後首度與外商接觸時，就已被告知勞基法缺乏彈性，因此當行政院討論修法時，也將外商意見納入，就目前送進立法院的修法版本，外商大部分意見都有採納。她說：『(原音)很高興幾乎這次他們所提的意見都在我們送出去立法院的草案裡面都有反應了，所以我想今天他們非常的高興就是說，我們很及時地把他們的意見回應，且有一定的成果。』
陳美伶也提到，政府10月底剛剛三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，對外國人及其家庭在台順利的工作、生活很有幫助，就此法及勞基法修正案等兩大議題來說，台灣都有即時且積極的給予回應，相信外商應可感受到我國政府創造友善環境的誠意。
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