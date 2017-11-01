經濟日報-中國經濟網銀川11月15日綜合報導 據寧夏「銀川發佈」消息，11月15日，銀川市第十五屆人大常委會召開第八次會議。會議聽取並審議通過了銀川市人大常委會主任會議和銀川市人民政府提請的人事任免議案，同意接受白尚成同志辭去銀川市人民政府市長職務，決定任命楊玉經同志為銀川市人民政府副市長、代理市長。

據中國經濟網地方黨政領導人物庫資料顯示，楊玉經，1963年5月出生，曾任共青團寧夏自治區委書記，銀川市委副書記(正廳級)、副市長，自治區體育局黨組書記，自治區文化廳廳長，自治區住建廳廳長等職務，近日已任銀川市委副書記。

白尚成，1962年11月出生，2015年4月任銀川市委副書記，同年8月當選市長。今年6月，白尚成當選寧夏黨委常委，隨後出任自治區黨委統戰部部長。

楊玉經簡歷

楊玉經，回族，1963年5月出生，中央黨校研究生學歷。

曾任共青團寧夏自治區委辦公室副主任、主任、黨組成員，共青團寧夏自治區委副書記、書記、黨組書記，銀川市委副書記(正廳級)、副市長，寧夏自治區體育局黨組書記，寧夏自治區文化廳廳長、黨組書記，寧夏自治區住房和城鄉建設廳廳長、黨組書記等職務。

2017.11 銀川市委副書記，市政府副市長、代市長。

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