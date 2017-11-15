亞心網訊(通訊員 李明勝 馬秀純)裕民縣自開展「學轉促」專項活動以來，緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，聚焦中心任務，強化監督執紀問責，堅持多措並舉，夯實學習基礎，黨員幹部作風得到進一步轉變。

創新開展「六字促學法」。把「學轉促」專項活動作為一項重要政治任務，結合實際探索出「以講促學、以活促學、以考促學、以賽促學、以做促學、以督促學」的「六字促學法」，不斷夯實學習基礎。領導幹部累計上黨課809場次，普通黨員講黨課1093場(次)，累計聽課人數達10754人次。開展老黨員談經驗、講感受，舉辦座談會、研討會、升國旗等活動152場次，受教育黨員達3567人次。各基層黨組織開展理論測試643場次，累計參加測試人數達12141人次。全縣1000餘名機關黨員進行網路測評和黨紀微考堂的測試。舉辦知識競賽、演講比賽、網路答題等活動239場次，使黨員學習有形式、有效果、有成績。

堅持模範引領帶動學。加大選樹典型力度，對在維穩、組織、宣傳、民族團結等各領域湧現出的先進人物以及對各級黨組織在「學轉促」專項活動中的典型做法進行梳理匯總，建立了「學轉促」宣傳庫，推出「學轉促每周之星」，並通過手機、微信、「裕民零距離」「清風裕民微信平台」等新興媒體實時推送發佈相關消息500餘條，推送經驗做法、輿論引導文章1080餘篇。

推動輿論宣傳全覆蓋。依託裕民政府網、電視台、旅遊調頻廣播強化宣傳，在塔城日報、天山網等主流媒體刊發新聞報導和信息2537篇，編輯「學轉促」簡報70餘篇。由縣「訪惠聚」駐村工作隊、草根宣講員、文化能人等100人組成的宣講團，利用「微宣講」「社區大課堂」和「周一升國旗」活動，開展宣講420餘場次，宣傳教育黨員群眾4.5萬人次。