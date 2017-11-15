新疆裕民縣為50名貧困學生髮放助學金北京新浪網 (2017-11-15 17:44)
亞心網訊(通訊員 李明勝 何應榮)11月13日，貧困中小學生在領取補助金。
當日，裕民縣慈善協會開展「放飛希望、成就夢想」愛心活動，共為50名貧困家庭中小學生髮放助學金1.5萬元。
通過幫困助學活動，為學生健康成長創造良好的社會氛圍，逐步引導全社會樹立「扶貧助困、樂善好施」的慈善精神，從而形成全社會關心貧困學生、參與愛心助學濃厚氛圍。？
關鍵字：
上一則：新疆裕民縣：為貧困孩子獻愛心
下一則：新疆裕民縣：為貧困孩子獻愛心
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【EPSON 碳粉匣】S050659黑色碳粉匣/18.3K/適用EPSON AcuLa
- LONGCHAMP Le Pliage Cuir 小羊皮短把折疊小型水餃包(小/桃
- ORIENT 日本 東方錶 捍衛任務 簍空機械錶(FAG00003B)-黑/40
- agnes b手寫風時尚 蜥蜴圖騰-黑 38mm/VJ52-00A0D(BP9001J1)
- Superdry極度乾燥 街巷行頭運動腕錶-SYG203U/40mm
- AS-納撒尼爾5尺伸縮櫃-40x143x37.5cm
- 【感恩使者 海夫】浴缸扶手 便利入浴椅 銀髮族 行 動不便者
- ic!berlin眼鏡 薄鋼代表作/銀#BENJAMIN S. CHROME
- 華陀扶元堂 女成長錠3盒+女成長飲3盒+四物鐵3盒
- Lenovo IdeaPad 320 14吋筆電(i7-7500U/1TB/4GB/獨顯/鈦灰
潮流下的陸配（3）【中央社】
「23條立法」討論在香港升溫 八成港民認為須儘快立法【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》