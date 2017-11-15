亞心網訊(通訊員 李明勝 何應榮)11月13日，貧困中小學生在領取補助金。

當日，裕民縣慈善協會開展「放飛希望、成就夢想」愛心活動，共為50名貧困家庭中小學生髮放助學金1.5萬元。

通過幫困助學活動，為學生健康成長創造良好的社會氛圍，逐步引導全社會樹立「扶貧助困、樂善好施」的慈善精神，從而形成全社會關心貧困學生、參與愛心助學濃厚氛圍。？