歐洲商會今天(15日)發布2018年度建議書， 出席發表會的國發會主委陳美伶，除了接下建議書外，也特別針對外傳政府在遴選離岸風電投資案時，要求離岸風電產業國產化要有一定的比例，還列為遴選標準作出澄清。

陳美伶強調，政府只是希望遞案廠商能夠跟國內產業有所連結，協助國內風電產業有所發展，並將把廠商「想要連結」的事項，當作遴選分數的比較，但並沒有要求一定的百分比。

歐洲商會2018建議書今年持續關注台灣能源安全與轉型議題。歐洲商會認為，台灣設定2025綠能發電占比20%的目標是可以達成的，但冗長的綠能申請程序，是扼殺所有投資意願的元兇，也是阻斷綠能產業發展的禍首，應立刻改善、簡化，才有機會達標。而為落實電力市場改革，保證綠能自由採購，歐商也建議台灣必須要有認證、有網路、且要有機制，才能將綠電送到消費者。