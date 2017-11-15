新疆裕民縣：為貧困孩子獻愛心北京新浪網 (2017-11-15 17:44)
亞心網訊（綜合報導）11月13日，裕民縣團委帶領西部計劃大學生志願者們來到江格斯鄉牧業寄宿制學校為孩子們發放愛心包。
在脫貧攻堅的關鍵時期，志願者們以實際行動，為脫貧工作貢獻了自己的一份力量，以飽滿的精神與熱情踐行著十九大精神。
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