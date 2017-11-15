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桃園航空城公司上個月初與耐能人工智慧新創公司（Kneron）簽訂合作同意書，將在智慧家居、智慧城市、智慧行車輔助等人工智慧與應用進一步合作。

新智元今 (15) 日報導耐能（Kneron）正式宣布完成超過千萬美元的 A 輪融資，阿里巴巴 (BABA-US) 領投，奇景光電（Himax Technologies，Inc.）、中華開發資本（CDIB）、高通 (Qualcomm）、中科創達（Thundersoft）、紅杉資本（Sequoia Capital）與創業邦跟進投資。

中國新聞網援引 36 氪報導指出，本次交易也是阿里巴巴體系繼中天微、Barefoot Networks、寒武紀、深鑒之後，投資的新一家 AI 晶片公司。

新智元報導指出， Kneron 創始人劉峻誠表示，這次融資主要會被用於深耕安防和手機領域，希望此輪融資能整合這輪投資方的多方資源，為耐能（Kneron）在智慧家居、智慧安防、手機、以及類神經網絡加速器（NPU IP）等領域的終端人工智慧加速全球化，進一步推動人工智慧產業化發展。

耐能創始人兼 CEO 劉峻是 UCLA 博士，曾參與 NASA JPL、IARPA、Bell Labs 的研發項目，也曾在三星研發中心和高通任職。

他表示耐能的定位是終端人工智慧的技術提供廠商，現在主打輕量級的 NPU（神經網路處理單元）晶片，專注在終端市場， 能耗比可以做到 100mw 到 300mw，最新的一款產品甚至可以到 10mw 以下。

Kneron 目前的主要客戶有幾家 Tier one 的手機供應商，互聯網的客戶包括搜狗，騰訊等。此外，跟這輪融資引進的戰略投資方以及系統製造廠富士康、格力跟和 華碩都有合作。