意圖越界到北韓 南韓將遣返美國男子中央廣播電台 (2017-11-15 17:25)
南韓警方今天(15日)表示，南韓將遣返1名美國男子，這名男子因為意圖越過南北韓邊界的地雷區進入北韓，因而遭到逮捕。
這名59歲的美國男子來自路易斯安那州，他在沒有獲得政府特別許可的情形下，13日進入南北韓之間非軍事區南部，由文官人員控制的地區，因而被捕。
兩韓非軍事區寬4公里，是南北韓事實上的邊界。
這名男子後來向調查人員供稱，他相信，他到北韓一趟將有助於解決朝鮮半島的緊張。
警方今天表示，他們已經決定，把這名男子交由移民局遣返。
美國人民偶爾會傳出從中國進入北韓，因而被捕的新聞；但是美國公民試圖從南韓前往北韓，頗不尋常。
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