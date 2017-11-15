銅鑼杭菊芋頭節

【旅遊經 洪書瑱報導】

苗栗每年在銅鑼花季中，總會吸引許多人一起去賞「雪」，而今(2017)年「銅鑼杭菊芋頭節-菊祥如芋」活動，即將於本週六(18日)在「九湖台地杭菊專業區」登場，相關活動將為期一連二天！而今天賞雪聞菊香外，芋香也將陣陣飄香！活動期間將安排有「花田囍事開幕式」、「採菊體驗農家樂」、「小小菊娃彩繪趣」、「趣味競賽拿好康」、「農情好禮展售會」等精彩活動。另外，活動日11：3 0-12：30還有免費「芋頭料理品嚐」。

由於國內研究團隊登上美國期刊，指出菊花茶可以改善乾眼症、預防白內障跟結膜炎，因此民眾紛紛來電詢問何時、何地可買到安心無毒的國產杭菊，銅鑼杭菊頓時成為赤手可熱的搶手貨！





銅鑼杭菊芋頭節

苗栗縣長徐耀昌表示，每年杭菊花季展開，總是吸引大批遊客參觀，造成周邊交通大打結，為此縣府斥資興建聯接「九湖台地」北邊九湖大橋、南邊樟九大橋的「水防道路」趕在活動前開通，相信除了大幅改善塞車問題，並能紓解停車之苦！

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝表示，銅鑼鄉種植杭菊已有60年歷史，最新醫學研究發現菊花茶可以改善乾眼症，經媒體報導後，造成民眾採買熱潮。由於農會出產的杭菊品質優良，8月時就已銷售一空，需待今年新採杭菊烘製，預計11月中下旬才能正常供貨！近年來在農會的輔導下，推行無毒農法耕作並符合農藥零檢出規範，消費者可以安心食用。



推廣部主任葉金城指出，根據統計，國人每年喝掉約130公噸的杭菊，其中100餘公噸仰賴進口！杭菊園為減少病蟲害，需水旱田隔年輪作，因此賞花地點也跟去年有所不同，今年杭菊栽種面積50公頃，為歷年來最大，賞花地點以九湖大橋、樟九大橋之間台地，自本月中旬開始將為期三週，正是最佳賞花時機！

杭菊達人韓順雄班長表示，杭菊自古以來即爲藥用植物，具有清肝、明目、解熱等益處，建議每次可用500c.c.的熱水，放入約5-10朵杭菊沖泡飲用，他還說杭菊的挑選也很重要，進口的杭菊外型較扁平、破碎不完整，臺灣的杭菊花形完整，花朵呈球狀，聞起來帶著淡淡的菊花香！而苗栗不老廚師吳峰議說，銅鑼鄉中平村芋頭含有豐富的纖維，益腸胃消化、養陰補氣，因此杭菊茶與芋頭一起飲食後，更能抗氧化、提高免疫力！

活動期間08：30～16：00在「銅鑼火車站」將提供「專車接駁」等服務；另外，即日起-12/3每逢例假日，將實施苗34-1線沿線道路交通管制！





圖片：苗栗縣銅鑼鄉農會提供