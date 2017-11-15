台星科改選董事 矽格入主黃興陽任新董座中央社 (2017-11-15 17:25)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年11月15日電）台星科（3265）今天召開股東臨時會，全面改選董事，矽格（6257）取得過半董事。台星科今天也召開董事會，新任董事長由矽格董事長暨總經理黃興陽出任。
台星科今天召開股東臨時會，全面改選董事，矽格透過取得新加坡商Bloomeria Limited全數股權，間接持有台星科約51.88%股權，在此次台星科改選董事取得過半董事席次。
台星科今天也召開董事會，由黃興陽擔任董事長。
矽格在7月上旬宣布預計以新加坡幣7375萬元（折合新台幣約16.2億元）取得Bloomeria Limited 100%股權，間接取得台星科51.88%股權，後改以約5418萬美元等值幣別，在9月25日交割。台星科當時公告11月15日召開股東臨時會，全面改選董事。
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