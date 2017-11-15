俄二讀通過 外媒將登記為外國代理人中央社 (2017-11-15 17:30)
（中央社莫斯科15號綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國國會下院今天二讀通過一項法案，容許俄國當局將境內營運的外國媒體列為「外國代理人」。
路透社報導，美國情報單位指控俄國干涉去年總統大選後，美國司法部便要求「今日俄羅斯美洲台」（RT America）登記註冊為「外國代理人」。這家電視台與克里姆林宮支持的「今日俄羅斯」（RT）電視台有關係。
俄國否認干涉美國大選，並表示將對美國以眼還眼。相關法案仍須經過三讀，才能送請國會上院通過。（譯者：中央社陳乃瑜）1061115
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