（中央社記者江佩凌台北15日電）台灣動畫電影「幸福路上」除了有演員桂綸鎂溫馨獻聲配音，還邀來歌后蔡依林暖心獻唱主題曲，盼讓觀眾感受滿滿的療癒幸福感。



電影女主角所居住的「幸福路」，是出身自新北市新莊的導演宋欣穎，以幸福路為靈感所創作出來的電影故事。片商今天發布新聞稿指出，蔡依林為「幸福路上」錄製全新電影同名主題曲，旋律結合向歌后鳳飛飛的名曲「祝你幸福」致敬巧思，她也希望將這首美麗的歌曲，獻給陪伴自己成長的家鄉新莊。



宋欣穎表示，從一開始蔡依林就是她心中的不二人選，「不只因為我是蔡依林的歌迷，更因為蔡依林本身的故事就是『幸福路上』的故事」。



宋欣穎說，蔡依林努力追求肯定、追求完美，甚至努力愛、愛到傷痕累累，仍然堅毅地追求幸福，「她是故鄉土地培養出來的野生玫瑰，美麗而堅毅」。



以純樸誠懇的歌聲為台動畫電影暖心獻唱，唱出她和同世代人追求幸福的共同心情。蔡依林說，這次演唱和以往詮釋快歌或抒情歌的方式非常不一樣，希望能用「述說」的方式，講出「幸福路上」這個女孩的動人故事。



為了「幸福路上」新歌單曲的封面，蔡依林還從老家的倉庫挖出一張3歲時的照片，她看到小時候的自己並回想一路成長的經歷，直說：「自己擁有很多愛，是一個很幸運的人。」



她也期盼透過單曲，祝福每一名努力過生活的人，「就算挫折受傷，只要真心好好擁抱自己，你就在自己的幸福路上」。



「幸福路上」電影同名主題曲將於20日凌晨0時於各大數位平台全面上架；「幸福路上」電影正式MV，也將在20日晚間8時於蔡依林官方臉書粉絲頁上線。1061115