為台動畫電影暖心獻聲 蔡依林唱出幸福中央社 (2017-11-15 17:28)
（中央社記者江佩凌台北15日電）台灣動畫電影「幸福路上」除了有演員桂綸鎂溫馨獻聲配音，還邀來歌后蔡依林暖心獻唱主題曲，盼讓觀眾感受滿滿的療癒幸福感。
電影女主角所居住的「幸福路」，是出身自新北市新莊的導演宋欣穎，以幸福路為靈感所創作出來的電影故事。片商今天發布新聞稿指出，蔡依林為「幸福路上」錄製全新電影同名主題曲，旋律結合向歌后鳳飛飛的名曲「祝你幸福」致敬巧思，她也希望將這首美麗的歌曲，獻給陪伴自己成長的家鄉新莊。
宋欣穎表示，從一開始蔡依林就是她心中的不二人選，「不只因為我是蔡依林的歌迷，更因為蔡依林本身的故事就是『幸福路上』的故事」。
宋欣穎說，蔡依林努力追求肯定、追求完美，甚至努力愛、愛到傷痕累累，仍然堅毅地追求幸福，「她是故鄉土地培養出來的野生玫瑰，美麗而堅毅」。
以純樸誠懇的歌聲為台動畫電影暖心獻唱，唱出她和同世代人追求幸福的共同心情。蔡依林說，這次演唱和以往詮釋快歌或抒情歌的方式非常不一樣，希望能用「述說」的方式，講出「幸福路上」這個女孩的動人故事。
為了「幸福路上」新歌單曲的封面，蔡依林還從老家的倉庫挖出一張3歲時的照片，她看到小時候的自己並回想一路成長的經歷，直說：「自己擁有很多愛，是一個很幸運的人。」
她也期盼透過單曲，祝福每一名努力過生活的人，「就算挫折受傷，只要真心好好擁抱自己，你就在自己的幸福路上」。
「幸福路上」電影同名主題曲將於20日凌晨0時於各大數位平台全面上架；「幸福路上」電影正式MV，也將在20日晚間8時於蔡依林官方臉書粉絲頁上線。1061115
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
香蒲麗 導入儀．貝思得 導入儀．超音波 導入儀．N820 導入儀．聲波 導入儀．RUNVE 導入儀．hitachi 導入儀 n2000．RUNVE 微震 導入儀．離子導入儀．導入儀 CM-N820．Headcolor 煥彩導入儀．超音波導入儀．日本導入儀．驅黑 導入儀．導入儀 hitachi．緊緻 導入儀．超聲波 導入儀．導入儀．HeadColor 導入儀 台灣製．導入儀 台灣製．COTA 彩光美膚儀 導入儀．RUNVE ar383 導入儀．cota 導入儀．hitachi 導入儀
- Marathon TS-330CN A3內加熱4支熱滾輪護貝機
- ASUS神拍機ZD551KL 16G_白
- BURBERRY太陽眼鏡 英倫奢華 (黑-金) #BU4191F 30018G
- Home Feeling 無段式日系和室椅/躺椅/單人沙發(5色)
- 【ASUS】S1 輕巧便攜式 LED 短焦投影機-金色(內建電池)
- 【SOWA首華】3D伸縮遙控循環扇(SFC-KYR092)
- 【CHANEL】經典雙C LOGO點點設計金屬耳環(金)
- 【NIXON】NIXON 手錶 原廠總代理 CORPORAL 潮流時尚鋼錶帶(
- W&M 亮面縫線厚底懶人鞋 女鞋-黑(另有鐵灰)
- ZETT 日本少年軟式碳纖鋁棒 BCT-76618
2017故宮「大英博物館藏埃及木乃伊展」六福萬怡官方指定入住【Wow!NEWS新聞網】
李安確定返台頒獎！第54屆金馬獎最令人期待的5大亮點【KNOWING新聞】
遭Uber外洩地址、譏沒通告 《大學生》蘿莉塔怒提告【NOWnews今日新聞】
海倫清桃遭色狼襲胸 驚嚇24小時未闔眼【NOWnews今日新聞】