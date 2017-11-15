（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡15日專電）南非外交部表示，儘管擔心鄰國辛巴威軍事政變，可是目前尚無暴力事件傳出，南非民眾依然可按計畫前往辛巴威旅遊，但必須與當地大使館保持密切聯繫。



南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天引述外交部發言人孟耶拉（Clayson Monyela）說：「外交部的建議是，任何計畫前往辛巴威的人都可以繼續這麼做，但請與南非駐辛巴威大使館保持聯繫。」



他補充說：「依據我們瞭解，沒有發生暴力事件，所以不會阻止任何人前往辛巴威。」



報導指出，辛巴威軍方今天突然占據國家廣播公司ZBC，並發表一份聲明，總統穆加比（Robert Mugabe）是安全的，他們的行動只是清君側，讓圍繞總統身邊造成社會不安與經濟不穩定的犯罪分子，早日被剷除。



這個事件可能因穆加比6日突然宣布最被看好的總統接班人、第一副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa ）被解職，而為妻子葛瑞斯（Grace Mugabe）接替大位鋪路。



75歲的姆南加瓦擔任現職3年，長期以來一直被視為93歲、執政37年的穆加比最佳接班人選。



但近幾周，隨著52歲的葛瑞斯對姆南加瓦言詞鋒利的數次口頭攻擊顯示，這次解職事件並非意外。



葛瑞斯曾不只一次公開表示，姆南加瓦是個麻煩製造者，必須被逐出執政黨與副總統職位。



2014年12月，葛瑞斯也以類似手段將當時的女性第一副總統穆朱魯（Joyce Mujuru）解職，改由姆南加瓦接任。



有分析家認為姆南加瓦與穆朱魯都犯了功高震主的錯誤，支持者呼聲愈高，穆加比對他們的忠誠愈加懷疑。



分析家同時指出，葛瑞斯很可能讓自己順理成章成為第一副總統。



由於自己與家人遭到持續性威脅，姆南加瓦已經逃往南非尋求庇護。1061115