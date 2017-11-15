（中央社記者田裕斌台北15日電）日產(Nissan)主力房車Sentra今天小改款上市，針對安全配備、車室質感、外觀造型及智慧影音等4大重點全面升級進化，入門的豪華版定價新台幣69.9萬元。



日產台灣總代理裕日車表示，Sentra小改款新增BSW盲點警示系統與RCTA後方車測警示系統，全車系標配VDC車輛動態穩定系統及HSA斜坡起步防滑系統，並具備最高6顆SRS輔助氣囊與高剛性車體，並導入智慧影音多媒體系統X-Media+，8吋HD螢幕結合直覺性介面設計，可使用Apple CarPlay與NISSAN Play支援iOS及Android兩大行動系統。



裕日車指出，原廠本次特別為Sentra打造嶄新車體外觀，導入新世代V-motion水箱護罩，V型鍍鉻設計搭配鋼琴烤漆蜂巢網底，提升車輛整體層次及立體感，搭配全新設計的銳利造型魚眼頭燈、全反射迴力鏢型LED導光式日行燈及LED導光式尾燈，營造出動感大器的高顏值外型。



裕日車總經理李振成宣布，自11月16日起至2018年12月31日止，首度推出Nissan全車系「百元以下維修零件免費」及「原廠輪胎補胎免費」優惠活動，讓車主從購車、用車到保養維修，都能享受優質服務。1061115