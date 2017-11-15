Sentra小改款上市 入門價不到70萬中央社 (2017-11-15 17:22)
（中央社記者田裕斌台北15日電）日產(Nissan)主力房車Sentra今天小改款上市，針對安全配備、車室質感、外觀造型及智慧影音等4大重點全面升級進化，入門的豪華版定價新台幣69.9萬元。
日產台灣總代理裕日車表示，Sentra小改款新增BSW盲點警示系統與RCTA後方車測警示系統，全車系標配VDC車輛動態穩定系統及HSA斜坡起步防滑系統，並具備最高6顆SRS輔助氣囊與高剛性車體，並導入智慧影音多媒體系統X-Media+，8吋HD螢幕結合直覺性介面設計，可使用Apple CarPlay與NISSAN Play支援iOS及Android兩大行動系統。
裕日車指出，原廠本次特別為Sentra打造嶄新車體外觀，導入新世代V-motion水箱護罩，V型鍍鉻設計搭配鋼琴烤漆蜂巢網底，提升車輛整體層次及立體感，搭配全新設計的銳利造型魚眼頭燈、全反射迴力鏢型LED導光式日行燈及LED導光式尾燈，營造出動感大器的高顏值外型。
裕日車總經理李振成宣布，自11月16日起至2018年12月31日止，首度推出Nissan全車系「百元以下維修零件免費」及「原廠輪胎補胎免費」優惠活動，讓車主從購車、用車到保養維修，都能享受優質服務。1061115
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
西華 26cm．西華 32cm．西華 30cm．西華 保溫杯．西華 6L．西華 SILWA．西華 冷泉．西華 火鍋．西華 蒸籠．西華 37cm．西華 36CM 五層複合金炒鍋．西華 黑色．西華 烤盤．西華 水瓶．西華 電腦．西華 32CM 炒鍋．西華 刀具．西華 薰衣草．西華 按摩枕．西華 不沾鍋．西華平底鍋．西華 鍋蓋．皇家 西華．西華 不沾 平底鍋．西華 28cm．西華 鍋具．西華 湯鍋．西華 不銹鋼．西華．西華 刀具組
國內首起制售「秒殺神器」入刑案宣判 ３人獲刑【北京新浪網】
統一發票7-8月千萬獎 還有3張未兌領【中央社】
9-10月統一發票開獎 完整中獎號碼看過來【NOWnews今日新聞】
近百年前，「幼教之父」是如何辦幼兒園的？【北京新浪網】