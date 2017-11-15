宜蘭縣消防局表示，下午4點30分左右，接獲通報，表示頭城鎮濱海路四段、也就是蜜月灣海灘離岸際1.8海哩公里海面上，有船隻翻覆，疑似1人落海，消防局已經派員協助救援，並派遣本部、大里、特種分隊出動人、車、艇及水域救生裝備前往搶救。



