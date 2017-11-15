宜蘭頭城外海疑1人落海搜救中中廣新聞網 (2017-11-15 17:31)
宜蘭縣消防局表示，下午4點30分左右，接獲通報，表示頭城鎮濱海路四段、也就是蜜月灣海灘離岸際1.8海哩公里海面上，有船隻翻覆，疑似1人落海，消防局已經派員協助救援，並派遣本部、大里、特種分隊出動人、車、艇及水域救生裝備前往搶救。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【RICHOME】典雅實木餐桌(2色)
- EVERPURE 愛惠浦公司貨 KDF長效型淨水器(PURVIVE-4KPLUS)
- Clarks正裝男鞋 Garren Style 擦色樂福流蘇鞋-灰
- Clarks Chia Milly 經典樂福鞋-黑金
- CITIZEN星辰 經典時尚女仕腕錶 EU6030-56E
- E. BOREL 依波路雅麗自動系列機械男錶 GS5680-55121BR
- 【全程無自費】五星上海．烏鎮．ERA.登金茂四日
- 【PHILIPS 飛利浦】75吋 智慧型 4k 液晶顯示器+視訊盒(75PU
- AS-朱利安柚木色4.6尺伸縮長櫃-30x140x41cm
- Hasus 悠活樂活非卡式自行車鞋HKM01-BLR 黑紅/城市綠洲(黑
「補教人生」續集！蔡郁璇法拍高國華祖厝 高母：太可惡【NOWnews今日新聞】
南市擬將面對馬路土地以畸零地出售 議員質疑圖利特定人【台灣好新聞報】
草屯一對男女墜樓身亡 脖子都有刀傷【中廣新聞網】
竹縣市14村里平均所得冠全台 卻得忍受惡劣環境【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》