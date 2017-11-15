美國佛州連續第四起槍殺案 60歲男子身亡中廣新聞網 (2017-11-15 17:31)
美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）再度發生槍殺案。當地時間週二（14日）清晨5點，60歲的男子費爾頓（Ronald Felton）在前往教堂途中遇害。這是35天內連續發生4起槍殺案。當地警方認為，這4起案件都是隨機犯案，但不排除是同一人所為。警方已公布相關嫌犯的影像訊息，並呼籲民眾注意安全。
佛州警方表示，這已是當地近期發生的第4起槍殺案。第一起發生在10月9日，一名在巴士站等車的男子被槍殺。第二起是10月13日，32歲女子在空地中槍身亡。第三起則發生於10月19日，20歲的男子返家途中被槍殺身亡。警方認為這些案件極有可能都是同一人所為。
目前佛州警方已鎖定一名穿一身黑、頭戴黑色棒球帽的非裔男子，身材瘦削，身高約182~189，身上帶有一把手槍。
警方表示，目前正全力緝捕，並呼籲附近民眾盡量少出門，並保持門窗緊閉。
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