英外相會伊朗裔援助人員夫婿 盼救出她中央社 (2017-11-15 17:18)
（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天將與一名英國和伊朗雙重國籍援助人員的夫婿見面，討論對她施以外交保護，以將她從伊朗獄中救出。
路透社報導，湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）專案經理扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）遭伊朗法院以意圖顛覆政權罪名，判處5年徒刑。她否認相關指控。
強生本月稍早表示，扎哈里雷克里夫於2016年4月被捕前，在教授新聞學。
她的雇主湯森路透基金會則說，扎哈里雷克里夫當時在度假，並未在伊朗教授新聞學。湯森路透基金會是獨立於資訊業巨擘「湯森路透」（Thomson Reuters）和路透新聞（Reuters News）的慈善機構。
批評者說，強生對扎哈里雷克里夫的評論，可能導致伊朗當局延長她的刑期。
因為這起事件，外界出現要求強生下台呼聲。強生13日為他的說法道歉。
英國外交部今天發表聲明說，強生將與扎哈里雷克里夫的夫婿理查．雷克里夫（Richard Ratcliffe）會談，討論政府「基於人道立場確保她獲釋」的努力。
聲明指出，強生已向官員尋求建議，了解對扎哈里雷克里夫施以外交保護身分是否有用，「包括此舉會對目前提供的支持，以及扎哈里雷克里夫女士的代理人造成什麼影響」。
人權慈善組織Redress對扎哈里雷克里夫案提供法律意見表示，因為扎哈里雷克里夫「主要」是個無法得到公平審判的英國公民，英國政府可對她施以外交保護。
目前無法得知伊朗當局如何看待英國政府此舉，因此舉將明確把扎哈里雷克里夫的命運置於國與國關係的層次，而非純粹的領事案件。（譯者：中央社陳妍君）1061115
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