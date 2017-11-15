華龍網11月15日16時訊 對於9歲的腦癱女孩文文來說，她的人生是不幸的，不能說話，不會行走，從出生開始便一直在床上度過。但對於這個家庭來說，他們又是幸運的，因為他們遇到了復盛派出所民警何偉，自從四年前何偉得知了文文家的情況后，對他們的關愛和救助就從未間斷過。

文文的家住在江北區復盛鎮安置房小區祥韻家園中，出生後文文就患有閉塞性支氣管炎和慢性心臟衰竭，之後影響了頭部和神經系統，成了腦癱患兒，現在還誘發了癲癇。

這一系列結果猶如晴天霹靂，擊垮了這個本來就破碎的家庭。文文的爸爸是服刑人員，媽媽為了更好的照顧她辭去了醫院護士的工作，家裡只能一直靠著政府的低保生活，這下無疑是雪上加霜。

復盛派出所的社區民警何偉在一次巡邏中了解了情況后，心裏一直惦記著能為這個不幸的家庭做點什麼。在頻繁的走訪探望中何偉了解到，文文每半年就需要更換一次氧氣瓶，而更換的地點位於渝北區的一家醫藥公司，距離文文家路途遙遠，需要換乘三次以上非常不便，於是何偉立即決定承擔起為她更換氧氣瓶的重任。

從那之後，何偉每到更換氧氣瓶的時間就會準時出現在文文家裡，把氧氣瓶拿到渝北區醫藥公司更換后再送回來。最初文文的媽媽還堅持把氧氣瓶更換的費用給何偉，被多次拒絕之後，文文的媽媽開始留何偉在家吃飯，仍然遭到了拒絕。「我本來就是來幫忙的，怎麼能再給別人添麻煩呢。」何偉說到：「她照顧女兒就已經很不容易了，我絕對不能再麻煩人家為我做任何事情。」

逢年過節，何偉也會特地去看望文文一家，為他們送一些大米、牛奶、食用油等，復盛派出所的民警還把自家灌的香腸臘肉拿給何偉讓他一併送去。文文媽媽心裏實在過意不去，把平日里趁著照顧文文的空檔納的鞋底送給何偉，讓他一定要收下。文文媽媽說，「我每天沒日沒夜的守著她，照顧她，就是期待奇迹發生的那一天，如果不是你們多年來的幫助，我們娘倆真的不知道怎麼熬過來。你幫我們換氧氣瓶都4年了從來不要我們的錢，給我們送米油麵連飯都不肯留下來吃一頓，我這心裏過意不去呀，這鞋墊是我自己做的，不值錢，代表了我的心意，你就收下吧。」何偉收下了鞋墊後分給了派出所的民警們，冬天大家墊在腳下，都覺得暖洋洋的。

「希望我們的付出和努力能給這個不幸的家庭帶去一些溫暖。」何偉說：「文文還很小，未來的人生也還很長，只有能幫到她我就會努力去做，希望每個人都能感受到社會是有溫度的，誰家都有困難，大家一起搭把手幫幫忙，就都會挺過去。」