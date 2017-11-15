？？？？華龍網11月15日16時30分訊（通訊員 何建軍 李量宇）日前，重慶市潼南區古溪鎮部署了保護該鎮母親河志願服務大隊工作，成立了古溪鎮「百姓河長」志願服務隊。

？？？？據悉，該鎮「百姓河長」志願服務隊由該鎮團委組織成立，由該鎮20名鎮幹部與志願者組成，該服務隊將通過開展監督、上街宣傳、下鄉走訪等方式，積極推動河長制落實，倡議社會各界爭做節水護水，積极參與到河湖管理保護中來，讓百姓爭當保護河湖的「百姓河長」。

？？？？「我們將通過開展公益環保騎行、青少年公益健走、「飲水思源」守護山城河水行動、「生態校園」環保科普宣教等活動，積極動員廣大群眾積极參與到保護母親河的行動中，讓綠色思想根植於群眾思想中。」該隊負責人吉睿介紹，下一步，該志願服務隊將切實開展服務，積極發揮出「百姓河長」的監督功能，助推該鎮河長制的落實落地。