華龍網11月15日16時訊 昨日上午，海爾路青草壩紅綠燈處，兩名駕駛員正因為擦掛事故而爭執不下時，令人始料不及的事發生了，當兩人掏出手機準備記下對方號碼時，他們竟然哭笑不得的握手言和了。原來，一年之前就在同樣的地方，還是這兩名駕駛員曾經發生過同樣的擦掛事故，兩人不得屈服於這奇妙的「緣分」。

11月14日上午7時許，李某駕駛著小客車在青草壩紅綠燈路口準備掉頭，由於觀察不足同皇某駕駛的車輛發生了擦掛事故。雙方駕駛員情緒激動，一下車就發生了爭執。

接警后的江北區公安分局交巡警支隊寸灘大隊民警迅速趕到了現場，由於正值早高峰時段，為了避免道路發生擁堵，雙方已經拍照取證后將車輛挪到了不影響交通的路邊，一邊爭執一邊協商解決。可是當互留電話后驚訝的發現，自己的手機里居然存有對方的號碼。兩人這才想起，去年就是在同樣的地方，他們曾發生過相同的擦掛事故。這下兩人不禁笑了起來，因為這奇妙的「緣分」決定握手言和，不再爭執。

民警了解現場后情況后判定，該事故是因為李某未按標誌標線違規掉頭造成，由李某承擔此次事故的全部責任。