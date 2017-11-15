中新網石家莊11月15日電(俱凝搏 郭俊嶺)石家莊市交管局15日透露，石家莊市交管局環城大隊友誼北警務站民警查扣一輛小客車，民警發現這輛車還是276項違法行為待處理的「隱患大戶」。

11日，友誼北警務站民警在路面執勤時，發現一輛冀D號牌黑色轎車快速駛來，該車未按照規定張貼年檢標誌。民警依法對該車進行查扣處理。民警讓駕駛員高某出示駕證、行駛證，並告之其違法行為，高某稱該車手續正常。民警發現該車是2012年3月登記的，檢驗有效期至2014年3月，交強保險終止日期2013年3月27日。

經進一步核查，該車自2012年登記以來共累計違法277次，其中276條未處理。面對以上事實證據，高某承認該車是抵帳車輛，原車主不配合過戶，車輛違法一直未能處理，該車抵賬到他手中后也未能按時參加年檢。每次駕車出門都是躲著民警繞路行駛，加之該車使用人頻雜，日積月累，交通違法行為累積了很多。

目前，違法人高某已接到民警開具的扣車行政強制措施決定書和罰單。(完)