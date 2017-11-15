中新網11月15日電 據台灣「中央社」報導，因應大陸入台遊客減少，台灣地區觀光部門今天修正公佈旅行業接待大陸民眾赴台觀光旅遊團質量注意事項，規定未來旅行業者必須每團提供2位遊覽車司機姓名，以落實輪替避免超時疲勞，高單價購物店不能超過3站。

3月6日，台灣一輛載有大陸旅遊團的遊覽車在新北市萬里區撞到民宅。據台灣新北市消防局通報，車上23名大陸乘客和1名台灣導遊均平安，但駕駛員失去生命跡象。圖為遊覽車被拖出事發點。 中新社 記者 陳小願 攝

資料圖：2017年3月6日，台灣一輛載有大陸旅遊團的遊覽車在新北市萬里區撞到民宅。中新社記者 陳小願 攝

台觀光部門稱，陸客來台人數大減后，已經沒有陸客團申請名額超量問題，多數業者也以一般團規格申請，優質團限制形同虛設，因此決定修正相關規定。

觀光部門今天公告廢止「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團優質行程作業要點」，並修正公佈「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團質量注意事項」，12月1日正式生效。

台觀光部門業務組專門委員湯文琦今天說，此次修規是在一般團和優質團的規定取中間值，舉例來說，過去一般團的購物店數量不得超過全程總夜數，優質團更限制高單價購物店不能超過2站，規定修正後，所有陸客團的高單價購物店都只能安排3站。

住宿部分，過去一般團總行程達5天以上，入住台觀光部門評鑒的星級旅館的夜數應佔總住宿夜數的1/5，未來修規則是全程環島行程者，星級旅館夜數應該佔總天數的1/4。

她補充說，配合「一例一休」，並且防範「蝶戀花」遊覽車翻覆事件重演，台觀光部門也要求經營陸客團的業者應提供2名遊覽車司機的姓名數據，整個行程中要更換司機，防止超時疲勞。

另外，為了讓信息更加透明化，台觀光部門也要求旅行業者在接待陸客團時，應將景點及停留時間清楚載明，讓陸客旅遊時能更安全、放心。