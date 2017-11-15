？？？？資料圖：《鐵腿神槍》小說人物原型冀東八路軍十二團首任團參謀長兼一營營長、神槍手歐陽波平烈士。

中新網廊坊11月15日電 (記者 宋敏濤)近日，河北省作家協會會員、廊坊都市報副總編董連輝精心創作的長篇軍事小說《鐵腿神槍》由中國文史出版社出版發行。15日，作者董連輝接受中新網記者專訪，談創作過程。

《鐵腿神槍》是作者繼《長城證明》之後創作的又一部微觀冀東抗戰、聚焦悲情烈士的作品。小說以冀東八路軍十二團首任團參謀長兼一營營長、神槍手歐陽波平烈士為人物原型，在還原真實歷史人物的基礎上，塑造了一位智勇雙全的傳奇「戰神」，最終因日寇重金收買、漢奸裡應外合，倒在了自己警衛員的槍口下。

董連輝向記者介紹創作背景時稱，冀東八路軍最早主力團12團建團初期的團職領導，無一人倖存下來，營以下犧牲的幹部戰士就更多了。由於戰爭年代沒有條件保留檔案，和平時期資料整理不及時，導致眾多無名烈士被塵封，特別是那些沒有直系後人的烈士。

《鐵腿神槍》的責編、作家全秋生評價道，此書視角獨特，透視了冀東抗戰的殘酷與悲壯，頗具震撼力；情節曲折感人，人物刻畫個性鮮明，具有很強的感召力。

董連輝稱寫此書的初衷就是為了給塵封的烈士留個名，他說：「我們沒有條件在硝煙中與前輩們一起衝鋒，用鏡頭拍下他們慷慨赴死的悲壯瞬間。但我們能夠拂去時光塵埃，用筆頭書寫他們氣吞山河的詩篇，以藝術真實還原他們浴血長城驅倭寇、蕩氣迴腸震河山的偉大壯舉。」

董連輝認為，隨著時光流逝，新聞與歷史遺漏的東西，文學可以真實再現。因為，追求真相是人的本能。一個民族，需要英雄精神生生不息的傳承；一個社會，需要真相與良知的時代拷問。真實不僅是新聞的生命，也是歷史、文學的生命。當然，文學真實的內涵在於生活與藝術真實的融合，自然流露作者的感情。因此《鐵腿神槍》在尊重主體史實的基礎上，細節不拘泥歷史，而是遵循藝術真實。

董連輝出生原河北省遷安縣長城腳下、灤水岸邊，先後發表新聞、文藝作品300餘萬字，榮獲中國地市報新聞獎、趙超構新聞獎、河北新聞獎一二三等獎。著有史料調查文獻《長城證明》和長篇紀實文學《長城證明》，其中長篇紀實文學《長城證明》獲首屆浩然文學獎三等獎。 (完)