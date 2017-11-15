？？？？圖為鄭州一處工地，土石被覆蓋得整整齊齊，平時忙碌的工地變得靜悄悄。 楊大勇 攝

中新網鄭州11月15日電(記者 楊大勇)從今天起，鄭州開始實施「封土行動」，鄭州城市建城區域內停止各類建設工程土石方作業、房屋拆遷(拆除)施工。15日，記者在鄭州市走訪一些工地發現，按照要求，這些工程項目均已停工，靜悄悄的工地上也不見施工人員的身影。

河南近期出台了河南2017-2018年秋冬季大氣污染防治攻堅強化方案，對揚塵污染防控等各項任務進行了細化和梳理。2017年11月15日至2018年3月15日冬防期間，將實施「封土行動」，其間城市建成區內停止各類建設工程土石方作業、房屋拆遷(拆除)施工。如確需進行土石方作業的各類工程，須報市政府批准後方能實施。如果待建工地不能立即施工，應及時採取揚塵防治措施，防止揚塵。

今天是鄭州市實施「封土行動」的第一天，那麼，鄭州市一些工地執行情況如何？記者在鄭州市鄭東新區一處工地上看到，工地上顯得十分安靜，沒見到施工工人，未見施工的跡象。該工地附近的群眾介紹，該工地已經停工一段時間了，工地上的施工工具開始出現銹跡，甚至鏟車上已經爬滿野草。

在鄭州市金水區的幾家工地上，記者發現，工地上不見施工工人，也未見施工的跡象，為了防止揚塵，有土的地方也已經覆蓋。周圍的居民稱，該工地已經停工幾天了，前段時間，每天從此經過就能看到工人在路邊吃飯，現在不見了，可能是工人放假了。

就在14日，鄭州市建委下屬單位防塵辦檢查人員突擊行動，提前對鄭東新區鄭州市軌道交通4號線工程土建施工07標段等3個項目防塵工作進行檢查，均未發現違規現象。

據了解，在「封土行動」期間，鄭州有關部門會嚴格按要求明察暗訪，對不合格的工地，予以上報並通過媒體曝光。(完)