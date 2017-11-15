？？？？中國新星林希妤為賽事開球。 中新社記者 尹海明 攝

11月15日，歐洲女子職業高爾夫巡迴賽2017三亞女子公開賽在海南三亞亞龍灣高爾夫球會開幕這項總獎金30萬歐元的賽事共有28個國家和地區的126名選手參賽。

圖為影視演員朱時茂（左）等在開幕儀式上為賽事開球。 中新社 記者 尹海明 攝

圖為影視演員朱時茂（左）等在開幕儀式上為賽事開球。 中新社記者 尹海明 攝