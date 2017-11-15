歐洲女子職業高爾夫巡迴賽三亞公開賽開球北京新浪網 (2017-11-15 17:18)
？？？？中國新星林希妤為賽事開球。 中新社記者 尹海明 攝
11月15日，歐洲女子職業高爾夫巡迴賽2017三亞女子公開賽在海南三亞亞龍灣高爾夫球會開幕這項總獎金30萬歐元的賽事共有28個國家和地區的126名選手參賽。
圖為影視演員朱時茂（左）等在開幕儀式上為賽事開球。 中新社記者 尹海明 攝
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