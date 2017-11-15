現代快報訊（記者 朱健）近日，為期4天的「首屆全國新農民新技術創業創新博覽會」在蘇州落下帷幕。各類參展企業1038家，參展省份31個，吸引了5.6萬人次參觀。這裡有政府部門、科研院所、企業代表，當然主角少不了農民，特別是氣象一新的新農民。

楊祖根便是其中一員，他生在太湖之濱的震澤。這裡在歷史上素以養蠶繅絲而聞名，當地的農民，種稻栽桑已經延續了幾千年。由於太湖水的潤澤、太湖泥的滋養，這裏出品的蠶繭絲又長又白，被稱為「湖絲」，為絲中上品。蠶絲縫衣制被、蠶砂充枕明目、蠶蛹亦食亦葯，自古以來當地農民常得養蠶之利而富裕。祖祖輩輩打交道的蠶和絲，在農民楊祖根的手上完成了一次又一次魔術般的蝶變。

創業致了富心系鄉親

今年55歲的楊祖根，是吳江區震澤鎮八都人。伴隨著吳江鄉鎮企業的發展，他很早開始了自主創業。市場是嚴酷的，他辦過針織廠、蠶絲製品廠，但市場經濟也很殘酷，創業路上遭遇了艱辛、坎坷。他付出了比常人更多的心血和努力，憑著智慧和毅力，他創辦的家和蠶絲製品廠從一個家庭作坊發展成在震澤蠶絲產業佔有一席之地的品牌企業。

創業穩定后他沒有小富即安，而是不忘帶動鄉親共同致富，懷著對農村、農業的熱愛，以農業增效、農民增收為己任，於2008年10月聯合420名成員，在林港村發起成立了吳江市家和蠶業專業合作社，主要從事蠶桑養殖、蠶絲被、蠶蛹蟲草研發、生產、銷售。面對近年來蠶桑產業日益萎縮、蠶絲被市場競爭激烈的情況，他提早謀划，找準定位、錯位發展，始終把科技創新和品牌建設放在工作的首位，成功開發出蠶蛹蟲草以及相關衍生品，並專注於蠶高端產業鏈的研發，來提高蠶的附加值，成為合作社新的經濟增長點。他承諾每年以市場最高價格收購成員的蠶繭，同時另外補貼100元/50KG。這個承諾他堅持了10年，穩定和提高了本地農民種桑養蠶的積極性，也解決了很多農村剩餘勞動力，為農業增效、農民增收探索出了一條新路，成為了一支在國內有一定影響力，能帶動本地農民增收致富，發展農村經濟的生力軍，為全省乃至全國的蠶桑產業提供了很好的示範，是江蘇省民營科技企業、江蘇省蠶蛹蟲草農業地方標準制定單位、國家星火計劃實施單位。合作社被評為國家級農民專業合作社示範社，他本人也在2012年被評為江蘇省農民專業合作社優秀理事長。

餵豬的飼料變成了寶

蠶蛹儘管營養價值極高，但作為食物一直沒有得到消費者的認可，一般都是作為養殖的飼料處理的。一次，楊祖根在報紙上看到，我國出口到日韓的速凍蠶蛹現主要被用於蟲草培植，而美國通過人工培植出的蟲草，提煉出的蟲草素每0.1克賣到了4500元港幣。這給老楊很大的啟發，當他得知，上海市農科院正在培育北冬蟲夏草，他就主動上門攀親，軟磨硬泡，最後上海專家被震澤優質的蠶蛹優勢和老楊辦事認真的風格所打動，同意與他合作開發「蠶蛹蟲草」。

經過近兩年的研發，突破了培養基、菌種的篩選和複壯等關鍵技術難題，終於培植出「蠶蛹蟲草」。檢測證明，楊祖根培育生產的蠶蛹蟲草主要營養成分均達到或超過野生冬蟲夏草的含量，而價格僅為野生冬蟲夏草的十分之一。

「蠶蛹蟲草」很快得到了市場的認可，銷路打開了。他又統一將蠶蛹菌種供應給農戶，教會他們操作培養，從而形成一個培植和深加工產業鏈。

推出「蠶蛹蟲草」后，老楊又在考慮消費者如何方便使用和營養成分充分吸收的問題，開始了蠶蛹蟲草深加工的開發，2010年與上海同濟大學合作開發了蠶蛹蟲草膠囊，並且取得了使用「百年同濟，健康中國」的授權和產品生產許可。2011年又與同濟大學合作開發了蠶蛹蟲草濃縮液，為國內黃酒企業配套，生產養生黃酒。2013年與上海復旦大學合作開發了智能蠶蛹蟲草養生茶萃取系統，可以使蠶蛹蟲草的營養成分充分吸收，開創了農業生物科技與智能茶飲科技的完美結合。成為合作社新的經濟增長點。

穿戴的絲滑滲入肌膚

蠶的文章還在做，絲的文章又謀篇了。當地有一種說法，小孩子吃過蠶寶寶，長大后就皮膚好。楊祖根開始琢磨起蠶絲蛋白的分解與吸收的事。現在面膜流行，如果蠶絲蛋白能夠運用到護膚上一定會有很好的市場前景。

於是，他與蘇州大學合作研究，解決了絲綢吸濕性差的難題，又與上海農科院合作，解決蠶絲蛋白分解提取和面膜各成分配伍值等難題。歷時一年多終於開發出了蠶絲面膜，名之為「思絲相印」植物深層補水保濕蠶絲面膜。在多方的努力下，傳統的蠶絲再一次給了人類一次美的饋贈。

俗話說，絲綢是女人的第二肌膚，「思絲相印」的成功開發，簡直讓女人把這第二肌膚直接滋潤到自己的肌膚里了。傳統農業插上高科技的翅膀，讓楊祖根與他的農民夥伴們一起越飛越高。

蠶和絲，在楊祖根的手上經歷了神奇的演變，這是一個農民對農業的特殊敬禮。在蘇州博覽中心的「雙新雙創」博覽會現場，楊祖根告訴記者，儘管這些年與科研院所摸爬滾打在一起，他的根還在農村，他的心還在農業，只是他們這一代農民正在這個新時代里蝶變為「新農民」。

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