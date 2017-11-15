【環球網？ 記者？ 劉艷君】走情懷路線的江小白一把帶火了年輕群體對於情懷一詞的追捧。但你是否知道，江小白酒業總部位於重慶市江津區白沙鎮，而江小白的文化品牌打造追溯其根源還得從白沙的酒文化說起。

江津酒文化歷史悠久 最早可追溯到明代

據《江津縣誌》記載，清末詩人趙熙沿江而下，還距白沙十里就聞到白沙酒香，因而作詩讚譽：「十里煙籠五百家，遠方人艷酒堆花;略陽路遠茅台儉，酒國春城讓白沙。」《蜀海叢談》載曰：「白沙，為四川省著名巨鎮，產酒最富，商賈雲集，又為川鹽銷黔運道」。

白沙自古以釀酒馳名，緣於鎮西有一河流名驢子溪，溪水清澈，少礦物質，以此溪水、高粱釀的干酒，味甘醇美。因此特有的地理，在數百年前，白沙產酒就已成氣候。

《江津縣誌》還記載了一段白沙的酒文化描述：明嘉靖年間(公元1522年)，白沙釀酒業已興起;文獻又記載：「江津產酒甲於省，白沙燒酒甲於津」。清光緒元年(1875年)，江津縣誌有「白沙燒酒稱最」的記載。民間亦有「江津豆腐油溪粑，要吃燒酒中白沙」的諺語。1944年，愛國將領馮玉祥到白沙募捐宣傳抗日時，喝了江津白沙燒酒後，感慨地吟詩讚道：「好水不過驢子溪，好酒不過老白乾」。

甘大哥酒業。江津區白沙鎮供圖

白沙燒酒出名還源於一條釀酒的槽坊老街

白沙燒酒名不虛傳，還得益於這裏曾經有一條專事釀酒的槽坊老街。清朝初期白沙鎮即有槽坊300餘家。清乾隆時期，槽坊(釀酒)業十分發達，形成長約一華里的釀酒槽坊，老街上商鋪林立，酒幌飄展，槽坊相連，四季酒香繚繞，划拳猜拳聲不斷，白沙「槽坊街」由此得名。

白屋詩人吳芳吉曾經有一首詩歌：「幾水真真好，津城處處壚，江團青玉盞，竹筍少娘廚，酒賤無須知價飲，街平不必倩人扶，猜拳故意輸/愛客誰能如……」正是當時情景的真實寫照。1915年，白沙尚有槽坊230多家，年產酒1000萬斤以上。

1934年9月2日的一場大火，將名揚巴蜀內外的白沙槽坊老街化為灰燼。如今，漫步白沙古鎮街頭，昔日的槽坊老街雖然已經不在。然而，白沙燒酒的靈魂還在，境內驢溪酒廠生產的燒酒不僅以「驢溪牌」槽坊街命名，還被評為「重慶市級非物質文化遺產」。當年槽坊老街的繁榮景象仍活色生香的存在於人們的記憶中，纏綿於舌尖之上的依然是醇厚地道的巴渝酒香。

白沙酒文化將進行整體打造 江小白投資打造江小白村

白沙古鎮土壤中硒元素平均含量達0.3187mg/kg，為當地醇酒釀造提供了優質條件。

今年10月，在江津區第三季度集中籤約儀式上，江小白酒業與白沙鎮簽約，計劃投資22億在白沙古鎮投資打造高粱酒生產基地。

江小白要打造的高粱酒生產基地所在的江津區白沙古鎮有著豐富的旅遊資源。古鎮有1030年的建鎮歷史，鎮上明清建築200餘處，老街巷65條，總長8450米。老街區建築面積達23.5萬平方米，呈手掌形狀分佈。此外，江小白還擬在白沙古鎮打造特色江小白村，建設美麗鄉村(發展文化旅遊創意產業)。

目前，白沙鎮仍有江小白、槽坊街、甘大哥、黑石山等知名白酒品牌，江小白酒村等重點項目正在抓緊落地，今後的白沙鎮將重整「白沙燒酒」雄風。