現代快報訊（記者 李娜）11 月 15 日，現代快報記者從江蘇省交建局獲悉，阜興泰高速公路興化至泰州段通過交工驗收，具備通車條件。待本月下旬通車后，從興化至泰州開車只需約 30 分鐘，南京、蘇南地區到興化也可經高速直達，來看油菜花更方便了！

△ 興化段主線

阜興泰高速公路是江蘇"五縱九橫五聯"高速公路網規劃的重要組成部分，連接阜寧、建湖、興化和泰州多地。目前，阜寧到建湖段已建成通車，建湖至興化段於今年 9 月份進行了首次工程環境影響評價公示，有望明年開工。

此次進行交工驗收的是興化至泰州段，起自興化市區南側臨城鎮附近與 333 省道交叉處，止於興泰高速公路淤溪樞紐，路線全長 35.662 公里。該段於 2015 年 6 月全面開工建設， 2017 年 11 月建成。全線採用雙向四車道高速公路標準，路基寬度 28 米，設計時速為 120 公里 / 小時。全線設置管理分中心 1 處，興化南、興化周庄、俞垛收費站 3 處，概算投資約 25.845 億元。

△？ 泰東河特大橋

據介紹，興化自古"無舟不行"，大小河流有 1 萬多條，當地居民得益於水，也受制於水，由於地質複雜、河網密布，在高速公路聯網成環的江蘇，逐漸成為全省唯一城區不通高速的縣，交通不便的制約性日益顯現。

記者看到，新建成的興泰段高速圍欄呈淡藍色，驅車行駛其上，不時有大小河塘從兩側略過，高速一路暢行，周邊風景如畫。省交建局工程處副處長景春告訴現代快報記者，興泰段經過了大小 301 個河塘，在施工初期，小型機械都是通過船運進來的，這才建設起了施工便道。"這裏土質很差，建設技術難度很高，54% 的路段都經過了地基處理，就像一條飄在水上的高速公路。"

△ 興化周庄互通

興化至泰州段的建成，對於完善江蘇高速公路網路，改善興化的對外快速交通條件有著重要意義。景春介紹，以前從興化前往蘇錫常及長三角核心區，要先經 S231 省道走 1 個多小時才能到達泰州上高速，現在僅需半小時。通車后，由此向南到泰州大橋，再經明年有望通車的在建鎮江到丹陽高速抵達滬寧高速，可快速直達上海。而從南京出城，經江六高速接啟揚高速到興化，不堵的情況下，僅需 2 小時。換句話說，清明節前後，南京和蘇南車主前往興化看油菜花，可全程走高速了，一路快速直達。

11 月 15 日下午，阜興泰高速興化至泰州段通過了交工驗收。目前正在等待收費批複，預計本月下旬可正式通車。（江蘇省交建局供圖）

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