【環球網 記者 劉艷君】江小白，一個現象級的中國高粱酒品牌，從誕生之日起到現在暢銷全國，它有何秘訣？

今(15)日上午，來自全國的40餘家網路媒體走進江小白的誕生地——重慶市江津區白沙鎮，「零距離」走進江記酒庄的生產第一線，一起見證了地道重慶高粱酒釀造的全過程，也解密了這位愛玩的優等生「江小白」。

江記酒庄。江小白酒業供圖

來自中國「酒鄉」白沙的「明珠」

「江津產酒甲於省，白沙燒酒甲於津」重慶江津白沙鎮素有酒鄉之名，江記酒庄就坐落於此，依長江之畔而生，取「江邊釀酒，以江為記」之意而立。酒庄佔地面積210畝，頗受國內年輕人喜愛的高粱酒「江小白」，就釀造於此。

江記酒庄釀造的「江小白青春版」、「單純高粱酒」、「S 300」與「金標」等高粱酒產品，在國際葡萄酒暨烈酒大賽(IWSC)、布魯塞爾國際烈酒大賽和HKIWSC等國際專業酒類賽事中斬獲大獎。當中，江小白青春版、S300獲得布魯塞爾國際大賽金獎，江小白青春版獲得HKIWSC最高獎——「特等獎」。這些國際專業賽事的大獎，彰顯了江記酒庄世界級的釀造工藝和產品品質。

為何江小白這個酒界後起之秀，能在紛繁眾多的品牌中脫穎而出、連獲大獎？

記者在採訪中了解到，江記酒庄的技術負責人將江小白高粱酒的利口化標準總結為「SLP產品守則」，即酒產品應當適宜於消費者口感，向「Smooth、Light、Pure」的方向努力。Smooth，即入口更順，減少辣感、刺激感和苦味等不舒適口感。Light，即低度清爽，低醉酒度，不易醉，不口乾，不上頭，飲后無負擔。Pure，即指純凈，無雜香、雜味。

實現「SLP產品守則」的核心工藝，就是江記酒庄在川法小曲酒工藝的基礎上總結出的「單純釀造法」，採用當地富硒土壤種植的紅皮糯高粱為單一原料，配合當地清洌軟水，在青石板窖池中純淨髮酵，傳承白沙古鎮精益釀造蒸餾工藝提香去雜，最終釀得具有天然純粹、酒香淡雅、入口順滑、口感綿甜的「重慶高粱酒」。

有著33年釀酒經驗的江記酒庄總工程師李俊為首的的專業技術團隊，也是酒庄工藝和產品品質的重要保障，這個團隊包括3名白酒國家評委、1名果露酒國家評委、4名國家級註冊高級釀酒師及8名省級評委。

江記酒庄。江小白酒業供圖

除了能拿獎 音樂街舞和動漫江小白也玩得溜

除了高品質的高粱酒，江小白這位「優等生」也很愛玩。今年推出的三個品牌 IP重磅活動，讓江小白成為「大玩家」：嘻哈音樂會「江小白YOLO音樂現場」、青春愛情懸疑動漫《我是江小白》及「江小白JUST BATTLE國際街舞賽事」。

從誕生之始，江小白就將品牌理念定義為「Joy above All(愉悅至上)」，選擇做「江小白YOLO音樂現場」、《我是江小白》與街舞，也是源自於這個理念。「YOLO」的定義是「You Live Only Once」，即率性而為，活出真我;「JUST BATTLE」與「YOLO」的定位彼此呼應，它們讓地下嘻哈藝人和街舞愛好者，有機會放肆盡興走到聚光燈下;《我是江小白》則成為首個將山城重慶引入二次元的青春愛情懸疑動漫大片。

江記酒庄。江小白酒業供圖

江小白MIX混飲成功撩到眾媒體

誓要「做一些有趣的事，拯救城市青年的孤獨和無趣」的江小白，這次也讓參觀團不虛此行——一個江小白MIX混飲體驗區讓此次參觀縈繞著酒香與愉悅的氛圍。所謂「MIX混飲」，即用江小白做基酒搭配其他飲料調製混飲，這是在年輕人群體中興起的玩法。此次江小白將其中一款官配飲料「X-DRIVER」呈現在了體驗區。據介紹，還有「ONE PAIR」、「NEVER DRINK ALONE」等幾款「官配混飲」，參與者還可以進行混飲DIY，根據自己的性格和偏好加入代表「勇氣」、「矛盾」、「偏執」、「真實」和「自由」的飲料，調製屬於自己的酒，混出自己的味道。