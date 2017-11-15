中新網11月15日電 據澳洲網報導，澳大利亞維州政府本月15日出台更嚴格的「無疫苗，不遊戲」(No Jab No Play)法案，進一步收緊疫苗接種相關法規。

據悉，在這項新免疫法案框架下，反對疫苗的家長可能無法將自己未接種疫苗的孩子送到幼兒園或託兒所，除非他們能證明自己的孩子存在無法接種疫苗的特殊健康狀況。

據報導，根據收緊后的「無疫苗，不遊戲」法案，由全科醫生或其他疫苗接種服務供應商出具的信件或其他文件將不再被視為豁免接種疫苗的憑證，只有來自澳洲免疫登記處(Australian Immunisation Register)的官方免疫歷史證明，才可作為解釋一名兒童為何沒有接種疫苗的醫學證據。

此外，根據新免疫法案，家長與幼兒園與託兒所等育兒機構還需接受定期審計，確保所有招生行為皆符合免疫接種計劃的要求，而那些被發現未接種疫苗的兒童將被要求補種疫苗，否則其入園資格將被取消。

有分析稱，新免疫法案可有效堵上反疫苗家長利用醫生的同情心，將未接種疫苗的孩子送進幼兒園或託兒所的法律漏洞。

在此之前，《先驅太陽報》曾曝光，因涉嫌利用澳洲免疫法漏洞而被暫停執業資格的全科醫生皮耶斯(John Piesse)實際上還有多名「同夥」，這些反疫苗醫生被指已形成一個地下網路，協助不願為孩子接種疫苗的家庭逃脫強制免疫政策。

有鑒於此，維州衛生廳長亨內斯(Jill Hennessy)決定採取行動，確保某些「流氓醫生」無法在有關兒童接種疫苗的能力問題上提供任何虛假憑證。

她說，「我們不會因為採取措施打擊那些未能將公眾健康放在第一位的『流氓醫生』而致歉。科學已經講得很明白，疫苗是安全的，它們可拯救更多生命。」

此外，她還補充說：「那些故意傳播有關疫苗接種錯誤信息的人已成為一種威脅，他們將兒童的健康與安全置於危險之中。而這正是我們希望儘可能多的兒童接種疫苗的原因，防止他們罹患危及生命的疾病。」

據悉，維州曾在10月創下了史上最高水平的免疫接種覆蓋率，近95%的5歲兒童接種了疫苗。因此，維州政府最新出台的免疫法規，預計可進一步提升兒童免疫接種覆蓋率。

維州家庭與兒童事務廳長邁克庫司(Jenny Mikakos)表示，州政府將向嬰幼兒行業進行廣泛諮詢，以確定進行疫苗接種檢查的適當時間間隔。

在檢查期間，家長需定期提供官方免疫歷史證明，以證實他們的孩子已接種的疫苗符合該年齡段的免疫要求。與此同時，幼兒園和託兒所則需收集相關的官方免疫表格，確保招生程序合規。

邁克庫司還表示，事實上，新出台的免疫法案可有效簡化育兒機構的招生程序，因為這些機構不再需要分析各種各樣的文件了。她說：「給孩子接種疫苗不僅是在保護你和你自己的家人，也是在保護社區的其他兒童。家長們沒有任何理由不給孩子接種疫苗。」