中新網11月15日電 據南美僑報網14日報導，智利452名殘疾考生將參加2017年智利大學選拔考試(PSU)，也就是智利的高考，人數是2016年92名殘疾考生的5倍。

據報導，維克多 席爾瓦(Víctor Silva)是個盲人，3年前參加智利高考時，他被單獨分隔開，需由另一人閱讀考題以完成考試。他說，如果有專為盲人設計的電腦軟體，這個情況是可以避免的。

為促進高考包容性和平等性，智利大學Demre部對高考做出了一些修改，包括在報考表格內增加「申請人是否有殘疾情況」的問題。

Demre負責人亞歷杭德拉 馬爾多納多(Alejandra Maldonado)稱：「通過與國家殘疾人服務處(Servicio Nacional de la Discapacidad)和教育部(Mineduc)的溝通，以及與前幾年參加過高考的殘疾考生交談，我們知道了他們在高考時面臨的障礙。根據考生的殘疾情況，我們調整了考試方式。比如聾啞人考場今年將會有一名手語翻譯。」

Demre主任萊昂納 瓦拉斯(Leonor Varas)表示：「我們強調公平性，捍衛少數人的合理權利。我們進行的修改符合時代要求，因此今年考生人數大幅增加。」她補充，如何給殘疾考生提供更好的條件和保障，是大學面臨的新挑戰。

智利天主教大學校長伊格納西奧 桑切斯(Ignacio Sánchez)說，大學應做出必要改變，比如培養更多教師、改善基礎設施、增加課程設置的合理性等以接納更多學生，包括殘疾學生。

智利瓦爾帕萊索大學校長阿爾多 瓦爾(Aldo Valle)則表示，智利公共政策也應該進行相應的修改，不僅讓殘疾人可以通過高考順利進入大學，還應該讓他們可以在平等的環境下找到工作。