特朗普提名新任美國移民及海關執法局局長北京新浪網 (2017-11-15 17:21)
中新網11月15日電 據外媒報導，當地時間11月14日，美國總統特朗普提名前總統奧巴馬政府官員霍曼(Thomas D. Homan)，為國安部助理部長和美國移民及海關執法局(ICE)局長。
資料圖：美國總統特朗普。 中新社記者 刁海洋 攝
據報導，2017年1月，特朗普曾提名霍曼擔任國安部下屬負責實施內部執法行動、遞解非法移民的ICE代局長。過去三十年來，霍曼曾在國安部及其下屬的機構擔任過多個職位。
特朗普在競選總統期間就承諾要遞解非法移民，而霍曼的工作就是證明美國政府「言出必行」：在特朗普執政前100天，霍曼領導的ICE共逮捕逾4.1萬非法移民。
此外，霍曼也反對奧巴馬支持「庇護城市」的立場，並要求所有司法管轄區同ICE就拘留非法移民進行合作。
對於霍曼的表現，眾議院司法委員會主席古德拉特(Bob Goodlatte)高度讚揚，聲稱霍曼為領導ICE的完美人選。
據悉，霍曼曾擔任邊境巡邏探員、前美國移民和歸化局探員和紐約市警察等職務。
責任編輯：李夏君
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