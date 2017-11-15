業餘生活豐富 澳考拉吃飽喝足后「逛街」看家電北京新浪網 (2017-11-15 17:21)
中新網11月15日電 據澳洲網報導，考拉天性「懶惰」，一天中大部分時間用來睡覺。但是對澳大利亞維州西海岸的一隻考拉來講，除了吃飯和睡覺，豐富的業餘生活也十分重要。
這隻好動的考拉出現在了一家家電商店內，開啟了自己的逛街之旅，這一過程被路人看到並上傳視頻到了網路上，引得不少人關注。
資料圖：考拉。
報導稱，在Percy街上，一隻毛茸茸的考拉引起了眾人的目光。它試圖闖進一家街邊的家電商店，雖然撞到了玻璃門，但這隻小考拉並沒有跑出商店，而是坐在過道中「思考」。
在視頻中可以聽到一名附近的店主說道：「這隻考拉是從我的店裡跑出來的，現在在Russell的店裡了。」Russell店主則說道：「那好，快帶回你店裡去。」附近店主說道：「不了，很明顯你店裡折扣更大。」之後，這隻考拉就開始在店裡四處閑逛。Russell店主表示，這種情況其實很少發生。
責任編輯：孔慶玲
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