圖注：韓國新任駐美大使趙潤濟（來源：韓聯社）

【環球網綜合報導】據韓聯社11月15日報導，當地時間14日，韓國新任駐美大使趙潤濟正式履新。趙潤濟強調，在當前瞬息萬變的國際形勢下，韓國需開創外交新格局。

趙潤濟當天在大使館舉行的就職儀式上表示，國際形勢正發生翻天覆地的變化，朝鮮半島局勢空前嚴峻。為了韓國的國家利益，應開創具有戰略意義和創新性的大胆外交格局。

趙潤濟表示，為維護國家利益，實現朝鮮半島繁榮穩定，應繼續堅定不移地鞏固韓美同盟，增進互信，拓展合作領域。趙潤濟還表示，應強化戰略參謀和作戰部隊的作用，幫助韓國外交部和青瓦台做出正確決斷，制定最佳戰略。此外，趙潤濟還表示，自己上任后定當竭盡全力，為250萬在美韓國同胞和7萬留學生，以及眾多在美韓企提供實質性的幫助。

據報導，趙潤濟當天向美國國務院提交了國書副本，待11月末美方走完內部程序后，趙潤濟將向美國總統特朗普提交國書。(實習編譯：侯曉宇審稿：李婷婷)