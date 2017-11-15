【環球網報導 記者 齊瑩】繼WannaCry病毒席捲全球后，「壞兔子」病毒近期也在俄羅斯和烏克蘭地區迅速蔓延。但令人擔憂的是，「趨勢科技」的專家又發現了一種新型電腦病毒，可通過最常用的Word文檔傳播。

據俄羅斯《消息報》11月14日援引ARStechnica網站消息報導，藉助DDE動態數據交換機制，黑客可以將有害軟體通過微軟的Word文檔安裝進用戶電腦。當用戶打開文檔時，電腦就會連接到遠程控制伺服器上，下載並安裝病毒的第一部分。電腦防護軟體對此並不起效。

報導稱，為防止被該病毒感染，微軟公司建議用戶謹慎對待打開文檔時彈出的消息，不要點擊「更新」或「下載」。還可以手動更改Windows註冊表中的設置，禁用文檔間信息傳輸時的自動更新功能。