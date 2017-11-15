澳大利亞將採取改革措施防止外國政治干預北京新浪網 (2017-11-15 17:23)
【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》11月14日報導，澳大利亞13日稱，2017年年底前將採取改革措施，防止外國對澳的干預以及隱蔽的政治影響，因其可能給經濟和政治制度帶來威脅。
據報導，澳大利亞總檢察長布蘭迪斯13日在國會表示，在評估反間諜和外國政府干涉法之後做出改善防範措施的決定，其中包括立法禁止外國政治捐款。
他指出：「間諜活動和潛在的外國干預會給我們的國家主權、人民安全、經濟繁榮以及澳洲民主的完整性帶來巨大損害。」
他說，澳大利亞還將參照美國的《外國代理人登記法》制定相關政策，要求個人或機構聲明是否代表外國對澳大利亞的政治程序施加影響。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LED 放大鏡 閱讀檯燈．書夾式 led 閱讀燈．閱讀夾．床頭燈閱讀燈．閱讀機．CHIMEI 奇美 閱讀燈．平板 閱讀燈．旅人時光 LED 閱讀燈．閱讀燈．閱讀桌．yardix 書夾式 LED 閱讀燈．銀色 閱讀燈．閱讀．閱讀尺．閱讀筆．VOYAGER 夾式 閱讀書燈．usb led 閱讀燈．LED 閱讀檯燈．奇美 閱讀檯燈．邏爵 閱讀桌．13W 閱讀檯燈 ST-0302．CHIMEI 閱讀檯燈．LED 放大鏡閱讀檯燈．電子書閱讀器．放大鏡閱讀檯燈．落地 閱讀燈．閱讀書燈．aife life 閱讀燈 LED．New TOEIC 新多益閱讀攻略．閱讀型
- SAMSUNG三星 SHS-H705 指紋密碼鑰匙三合一 手把型(含安裝)
- DECO X MASSA-G 純鈦系列【尊爵】純鈦項鍊
- 【LUMINOX 雷明時】NAVY SEAL 3500全新海豹2代系列腕錶-黑x
- agnes b.眼鏡 百搭方框款(琥珀) #ABP247 Y20
- HCG EF510H浴室多用機-220V(線控)
- W&M 亮面縫線厚底懶人鞋 女鞋-鐵灰(另有黑)
- 【TOSHIBA】二代 黑靚潮 3TB USB3.0 2.5吋行動硬碟(白)
- 【奶油獅】好朋友系列-台灣製造-100%精梳純棉床包兩用被套
- 【ROYAL DAMON羅亞戴蒙】『互動情』手環-黑(大)
- New Balance VAZEE 慢跑鞋 路跑鞋 輕量避震 跑步鞋 訓練鞋
華裔牙醫師顏俊 健美時尚大賽奪冠【中央社】
全球格局改變 美國難以壓制北京【中央社】
韓國浦項5.4級地震已致39人傷 受災規模持續擴大【北京新浪網】
美老兵病榻呼救 護理嘻笑爭議畫面曝光【中央社】