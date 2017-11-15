【環球網綜合報導】據新加坡《聯合早報》11月14日報導，澳大利亞13日稱，2017年年底前將採取改革措施，防止外國對澳的干預以及隱蔽的政治影響，因其可能給經濟和政治制度帶來威脅。

據報導，澳大利亞總檢察長布蘭迪斯13日在國會表示，在評估反間諜和外國政府干涉法之後做出改善防範措施的決定，其中包括立法禁止外國政治捐款。

他指出：「間諜活動和潛在的外國干預會給我們的國家主權、人民安全、經濟繁榮以及澳洲民主的完整性帶來巨大損害。」

他說，澳大利亞還將參照美國的《外國代理人登記法》制定相關政策，要求個人或機構聲明是否代表外國對澳大利亞的政治程序施加影響。(實習編輯：周思敏 審核：田瑞哲)