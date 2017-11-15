【環球網綜合報導】據台灣「中時電子報」11月15日報導，英國脫歐談判陷入僵局，英政府決定對國會讓步，同意國會可對脫歐協議握有表決權。

據報導，2016年英國針對是否脫離歐盟舉行公投，最終讚成脫離者居多，於是英國政府在2017年開始和歐盟談判脫離的細節，因為要脫離歐盟，涉及雙方在對方境內人員權益保障及權利義務問題，以及英國還需要交多少錢給歐盟，「分手」之後雙方的經貿關係怎麼界定，諸多事務，雙方各持己見，導致談判進展緩慢。加上英國原本是國會至上的國家，然而脫歐公投是民眾公投后展開的，國會議員對於自己在此議題中缺乏決策權也深感不滿，於是英國政府做出妥協。

據英國廣播公司(BBC)14日報導，英國脫歐事務大臣戴維斯(David Davis)表示，英國脫離歐盟的條件，包括金錢、公民權利和任何轉換都必須通過國會立法，成為法案。

最大在野黨工黨對此表示歡迎，不過該黨有些國會議員對此有疑慮，擔心不能要求重新談判。因為無論國會議員是否同意脫歐條款，英國政府都將於2019年3月讓英國脫離歐盟，所以若不同意只會使英國在未與歐盟達成協議下分手，不能因此不脫歐，除非英國政府改變態度。

報導稱，英國脫歐談判已進行6輪，達成共識微乎其微，英國國會參與也極為有限，不過戴維斯告訴國會議員他們仍將扮演重要角色，還說「毋庸置疑，國會將會在每個(談判)階段都密切涉入」。(實習編輯：馬娜？ 審核：田瑞哲)