▲為吸引更多年輕遊戲玩家族群體驗行動支付，橘子集團旗下橘子支結盟全家，舉辦一日快閃活動，結合經典人氣手遊《新楓之谷》，推出GASH點數消費滿額送限量「菇菇寶貝」。（圖／橘子支提供）

為吸引更多年輕遊戲玩家族群體驗行動支付，橘子集團旗下橘子支結盟超商業者，將於本周六（18日）舉辦一日快閃西門商圈活動，結合經典人氣手遊《新楓之谷》，推出GASH點數消費滿額送限量「菇菇寶貝」，還有機會把「超大型菇菇寶貝」帶回家，玩家們可以親眼見到600隻菇菇玩偶塞滿超商的超萌畫面！

橘子支甫於上月成功開通全台超過3100家全家便利商店消費服務，接下來與全家的首波合作便鎖定擁有逾1800萬玩家的經典手遊《新楓之谷》，主要是看準這群19到25歲為主的年輕玩家，對行動支付有高度興趣，希望透過活動吸引遊戲玩家使用，積極布局最貼近消費需求的支付生活圈。

橘子支攜手新楓之谷與全家的「菇菇寶貝突擊全家」一日快閃活動將於18日（周六）中午12點至下午5點登場，只要當天在全家萬國店以橘子支消費GASH點數滿500點，即可憑交易紀錄或發票，至活動攤位領取限量600隻、價值千元的超人氣《新楓之谷》菇菇玩偶，以及限量1000份的永恆生命水虛寶。

另外，當日下午2點及4點，更特別安排整點抽獎活動，現場加入橘子支粉絲團並按讚，不僅可獲得免費橘子汁，更有機會憑抽獎號碼牌抽中療癒十足、限量僅10隻的「超大型菇菇寶貝」玩偶。