影／韓粉氣噗噗 爆創作抄襲鼓鼓「這麼說」NOWnews今日新聞 (2017-11-15 17:27)
藝人愷樂近日狂推新歌〈三人行〉，「MP魔幻力量」鼓鼓詞曲全包，NOWnews接獲爆料，內容指出〈三人行〉與韓團BTOB三月新歌〈MOVIE〉非常「相似」，質疑有抄襲嫌疑。對此，鼓鼓今（15）日出席「OKx創世x愛心大使鼓鼓」記者會回應，「這個東西蠻主觀的。」
鼓鼓表示，「我今天早上有看到，我覺得這個東西還蠻主觀的，但是因為我是創作人，然後我去影響到了，其實我覺得最抱歉的還是愷樂跟主任（羅志祥），主任對我很好，然後這東西呢，我覺得一切問題還是回到我身上，我會跟大家去聊這件事情。」話鋒一轉，他接著說，「此時此刻，我覺得還是把焦點放在這件事情（指現場活動）上面。請大家放心，因為我是創作人。」
▲ 鼓鼓回應抄襲事件。（圖／記者陳明安攝，2017.11.15）
爆料內容指出，「BTOB的粉絲發現這首歌（指〈三人行〉）的伴奏與BTOB在三月發行的歌曲〈MOVIE〉幾乎一模一樣，我自己也點進去聽了一次，發現真的忽略歌手所唱的旋律，只聽伴奏是可以直接唱出〈MOVIE〉歌詞的。」觀察鼓鼓與愷樂的臉書，則發現有不少網友留言質問是否抄襲。
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