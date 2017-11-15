▲珍珠奶茶聯盟15日正式成立，集結上中下游 33 家廠商，目標將珍奶行銷國際，打造為台灣的可口可樂。（圖／外貿協會提供）

國民飲品珍珠奶茶讓許多來台旅客驚艷，為了將珍奶行銷國際，打造成台灣的可口可樂，「台灣珍奶行銷聯盟」今( 15 )日正式成立，整合上、中、下游共 33 家業者，未來除了將邀請國際買主來台採購，並將參與國內外專業食品展覽，塑造珍珠奶茶的國家品牌形象。

經濟部統計，台灣每年可以賣出 10.2 億杯的休閒茶飲，平均每人每年消費 44 杯，市場潛力龐大。為進一步推廣休閒茶飲並行銷國際，外貿協會整合國內珍珠奶茶業者，籌組「台灣珍奶行銷聯盟」，今日正式成立，由貿協秘書長葉明水擔任召集人。

葉明水指出，珍珠奶茶是台灣文化和飲食結合的成功典範，象徵國內食品產業的極致創意，更帶動原料、製程、餐飲到連鎖加盟等一系列產業鏈發展，每年由珍珠奶茶所帶動的全球商機上看 500 億美元。他強調，國際飲品市場中，美國有星巴客和可口可樂獨占鰲頭，台灣則有珍珠奶茶一支獨秀，未來將透過聯盟努力，提升品牌及產業形象，將珍奶推向國際。

目前，珍奶聯盟成員包括玖旺、國哲、承恩、東爵、綠盟、益芳、老日光、迷客夏、貢茶、聯發國際(歇腳亭)、墨力國際(一芳水果茶)、雅茗天地(快樂檸檬)等，產業鏈則遍及茶葉、原物料、包材容器、器具設備、經營管理、連鎖加盟等6大面向，展現珍奶業者合作拓銷全球市場的企圖心。