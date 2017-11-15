▲環保局107年購買廚餘回收桶，將分送全市95萬多家戶，議員提醒環保局應加強推廣強化廚餘分類觀念。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.11.15）

廚餘混雜在一般垃圾中，影響垃圾分類，為落實民眾廚餘分類回收意願，環保局打算購買廚餘回收桶，送給台中市95萬多家戶；市議員邱素貞等人15日要求環保局拿出具體辦法，強化廚餘分類觀念，減少廚餘，降低環境汙染。

為提高民眾廚餘分類回收意願，台中市環保局於107年編列預算1億元購買廚餘回收桶，將分送全市95萬多戶，每戶一個。台中市議會15日進行警消環衛業務質詢時，市議員邱素貞、曾朝榮、翁美春、江肇國等人提醒環保局要周詳評估分送家戶廚餘回收桶的急迫性與必要性，避免有需求民眾換不到，無需求的民眾拿了許多廚餘回收桶另作他用，讓政府的美意被打折了。

邱素貞、翁美春說，廚餘焚化耗費能源，但一般民眾習慣生廚餘與熟廚餘都不分，全部丟進廚餘桶。廚餘混雜於一般垃圾中，不論是採機械分離或人工分離，皆很困難，她希望環保局加強宣導，減少廚餘及廚餘不應隨一般垃圾送往焚化廠或掩埋場當廢棄物處理掉。

曾朝榮建議市府制定垃圾減量計畫，跟進澳洲、紐西蘭等先進國家，在家戶中分別置放廚餘回收桶，與一般垃圾妥善分類，並利用外埔綠能生態園區回收廚餘發電，將兼具教育與環保意義。

江肇國則認為，廚餘回收宣導可首先針對市場、百貨公司及餐廳加強推廣，循序漸進推廣至每家戶，讓廚餘主要集中的地區單位妥善回收。

環保局長白智榮表示，為提高民眾廚餘分類回收意願，方便交付清潔隊回收收運，已於107年編列預算1億元，預計購買「家戶用生廚餘回收桶或同時可生熟廚餘分類複合性回收桶」，透過區公所、里辦公處等協助分送本市各家戶(約95萬7,000戶，含和平區)，每戶各送1個回收桶，利用視覺強化及圖樣宣導功能，減少民眾分類疑惑。

未來將公告「生廚餘」為台中市應回收項目，並增訂「台中市廚餘分類及排出規定」，以利後續宣導及民眾廚餘分二類回收，生廚餘投入「綠色」廚餘回收桶、熟廚餘投入「紅色」廚餘回收桶。