【環球時報-環球網報導記者 趙覺珵】據英國廣播公司(BBC)15日報導，辛巴威執政黨當日通過官方推特發佈消息稱，總統穆加貝在「不流血的和平過渡」中被扣留，目前處於安全狀態。辛巴威前第一副總統姆南加古瓦將接任該黨的主席。英國《鏡報》5日分析認為，穆加貝已被趕下台，其37年來對辛巴威的統治宣告結束。

上周，93歲的辛巴威總統穆加貝突然革除接任總統的熱門人選、第一副總統姆南加古瓦。津軍方指責此舉是為清除異己，為第一夫人格蕾絲「上位」鋪路。14日，辛巴威軍方接管了國營電視台ZBC。15日凌晨，津首都哈拉雷中心出現多起爆炸，穆加貝的私人住宅也一度傳出槍聲。

津軍方15日在國營電視台發表講話稱，穆加貝及其家人安然無恙，並強調他們的目標並非穆加貝，只是針對其身邊的犯罪分子。此後，津執政黨宣布穆加貝被扣留。

中國社科院西亞非洲所助理研究員沈曉雷15日對《環球時報》記者表示，姆南加古瓦長期掌管津國防與警察部門，與軍方關係良好，這場「政變」的導火索就是姆南加古瓦被革職。

中國駐辛巴威大使館15日通過其官方微信賬號發佈安全提醒稱，鑒於目前辛巴威的緊張局勢，駐津使館提醒在津中國公民提高安全防範意識，確保人身財產安全。

中國與辛巴威自1980年建交以來關係發展順利，穆加貝曾多次訪華。沈曉雷對《環球時報》記者稱，「政變」對於中津關係不會有太大影響，辛巴威國內並不存在反華的派系，最有可能接班的姆南加古瓦也曾多次到訪中國，不會因為穆加貝對華友好而「反攻倒算」。不過，沈曉雷也表示，辛巴威政局的動蕩短期內可能會影響中津經貿關係等，但長遠來看對華友好的態勢不會變。

據一位在非洲工作多年的中企員工向《環球時報》記者透露，目前在津華人約有1萬人，多家國企在津有道路、機場等基礎設施建設項目，也有民企在津經營採礦業、紡織業、化工業等。

沈曉雷分析稱，由於辛巴威近年來本身經濟發展受困，加之穆加貝推行的外資企業本土化政策，中資企業在津處於萎縮狀態。據沈曉雷了解，姆南加古瓦的經濟政策相對要開放一些。

根據中國外交部官網的信息，中國是辛巴威最大貿易夥伴。2016年，中津雙邊貿易額11.15億美元，同比下降14.77%，其中我出口3.88億美元，同比下降28.99%;進口7.27億美元，同比下降4.59%。其中，中方主要從津方進口煙草，向津方出口機電、高新技術產品。

中國外交部發言人耿爽15日表示，作為辛巴威的友好國家，我們密切關注辛巴威局勢的發展。他說，辛巴威保持和平穩定發展，符合辛巴威地區國家的根本利益，也是國際社會的普遍期待。我們希望辛巴威有關方面妥善處理好內部事務。