外交部否認辛巴威前副總統逃亡到中國北京新浪網 (2017-11-15 17:06)
【環球時報-環球網報導 記者張鑫】據多家外媒報導，當地時間周三(15日)，辛巴威總統穆加貝被軍方扣留，軍方稱可視其為政變。媒體援引目擊者消息稱，辛巴威多輛軍方戰車包圍了首都哈拉雷，佔據了國營電視台，並且已經封鎖了通往政府辦公室、國會大樓與法庭的道路。
在15日進行的外交部新聞發佈會上，發言人耿爽就此作出回應稱，作為辛巴威的友好國家，我們密切關注辛巴威局勢的發展。
耿爽表示，辛巴威保持和平穩定發展，符合辛巴威地區國家的根本利益，也是國際社會的普遍期待。我們希望辛巴威有關方面妥善處理好內部事務。
會上有記者援引英國《泰晤士報》的報導，稱辛巴威前副總統逃亡到中國，是否屬實。耿爽回應稱，你提到的前副總統的去向，我可以告訴你，他沒有來中國。
辛巴威總統穆加貝本月6日解除了副總統埃默森·姆南加古瓦的職務。此後姆南加古瓦一直未公開露面。8日，他發表聲明說，因遭到「不斷的威脅」，他已經離開辛巴威。
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