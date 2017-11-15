韓國音樂獎公然列港澳台為國家 遭網民抵制：滾出中國！北京新浪網 (2017-11-15 17:06)
【環球網綜合報導 記者 趙衍龍】據網友@哎一股韓流15日發帖稱，Mnet亞洲音樂大獎(簡稱MAMA)，在官網投票中公然把香港、澳門、台灣列為國家。其行為惹怒了中國廣大網友，紛紛表示韓星可以不追，但國家領土完整一定要維護。「mama滾出中國」更成為15日當天的熱門話題，有網友直接點名韓國駐華大使館要求其道歉。
該獎項被稱作是韓國乃至亞洲最大規模的音樂頒獎禮，是韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，自1999年開始舉辦，2010年起，開始在韓國國外舉行。11月25日至12月1日，2017MAMA將在越南、日本橫濱、中國香港三地舉行。
但是其官網投票頁面(包括中文、韓文、日文、英文頁面)卻把港澳台均作為國家對待，嚴重侵犯了「一個中國」原則。
網友@招打字員呀：韓國真的太噁心了，抵制!
網友@BOBYBAE_：國家面前無偶像，滾吧!
網友@橘子節拍-：禁止在香港辦mama!
更有網友直接點名韓國駐華大使館要求其道歉。
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