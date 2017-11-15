日本自民黨政調會長強調實現修憲需要充分討論北京新浪網 (2017-11-15 17:06)
【環球網報導 記者 王歡】日本自民黨政務調查會長岸田文雄11月14日在東京某酒店舉行的共同社「如月會」上發表演講，強調為使修改《憲法》得到各政黨的廣泛理解，必須充分展開討論。他稱：「導致國會一分為二對立的討論並不好。細緻的討論看上去是在繞遠路，但也可能是最佳捷徑。」
據日本共同社11月15日報導，鑒於日本自民、公明兩黨不少幹部認為應該將多數國民的支持作為修憲前提，岸田作為政策負責人展現出了靈活應對的姿態。
岸田表示「希望首先專注於拿出自民黨的結論」。他沒有提到向國會提交修憲案等的日程。
關於政權運營，岸田舉出除了統一地方選舉和參院選舉之外，還有消費稅率計劃提高至10%的2019年，稱「對日本來說是堪稱關鍵的重要年份。能否克服難關，政治力量將受到考驗」。另一方面，關於自身是否會參加2018年9月的黨總裁選舉，他僅表示：「首先將以(安倍晉三)首相為中心建立穩定政權。在此基礎上才應考慮明年的事。」
圍繞日本的外交，岸田總結稱從2012年12月起的第2屆安倍政府以來的外交活動使對美和對華關係得到了改善。他提及本月的美國總統特朗普訪日等，表示「考慮5年前的情況，感到非常地穩定、充實」。在此期間，岸田曾擔任外相長達近5年。
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