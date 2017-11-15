韓國辛苦幾個月的對華外交成果 可能因這事打水漂北京新浪網 (2017-11-15 16:55)
原標題：韓國辛辛苦苦幾個月的外交成果，可能因為它打水漂。。。
韓國年度音樂頒獎禮Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）在官網投票頁面中，竟把港澳台列為國家。。。。。。
就在韓國娛樂公司躍躍欲試，準備重新進軍中國市場的時刻（歐巴們又要來了？韓國娛樂公司欲重新進軍中國市場！），卻出了這麼一檔子事：韓國年度音樂頒獎禮Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）在官網投票頁面中，竟把港澳台列為國家。。。。。。
這當然遭到了中國內地網友抵制。
話說這事被捅出來，得感謝一個眼尖的網友「@哎一股韓流」，其在今天（15日）零時許發了一個微博↓
隨後，@共青團中央 和環球網官方微博@環球網 也關注了此事。
環環（ID：huanqiu-com）發現，MAMA官網投票頁面（包括中文、韓文、日文、英文頁面）不顧「一個中國」原則，公然把港澳台作為國家對待。
中國內地網友對此事也是相當關注，「mama滾出中國」成了今天的微博熱門話題。
網友們紛紛表示：原則面前無偶像。
話說，根據公開的資料，MAMA是韓國乃至亞洲最大規模的音樂頒獎禮，是韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，該獎項創辦於1999年，2010年起，開始在韓國國外舉行。
11月25日至12月1日，2017MAMA將在越南、日本橫濱、中國香港三地舉行。李英愛、宋智孝等韓國明星將出席2017MAMA香港場。
如今，這個號稱「韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一」的MAMA，犯了一個如此低級的錯誤，該如何收場，坐等。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LED 放大鏡 閱讀檯燈．書夾式 led 閱讀燈．閱讀夾．床頭燈閱讀燈．閱讀機．CHIMEI 奇美 閱讀燈．平板 閱讀燈．旅人時光 LED 閱讀燈．閱讀燈．閱讀桌．yardix 書夾式 LED 閱讀燈．銀色 閱讀燈．閱讀．閱讀尺．閱讀筆．VOYAGER 夾式 閱讀書燈．usb led 閱讀燈．LED 閱讀檯燈．奇美 閱讀檯燈．邏爵 閱讀桌．13W 閱讀檯燈 ST-0302．CHIMEI 閱讀檯燈．LED 放大鏡閱讀檯燈．電子書閱讀器．放大鏡閱讀檯燈．落地 閱讀燈．閱讀書燈．aife life 閱讀燈 LED．New TOEIC 新多益閱讀攻略．閱讀型
華裔牙醫師顏俊 健美時尚大賽奪冠【中央社】
全球格局改變 美國難以壓制北京【中央社】
韓國浦項5.4級地震已致39人傷 受災規模持續擴大【北京新浪網】
美老兵病榻呼救 護理嘻笑爭議畫面曝光【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》