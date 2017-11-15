原標題：韓國辛辛苦苦幾個月的外交成果，可能因為它打水漂。。。

韓國年度音樂頒獎禮Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）在官網投票頁面中，竟把港澳台列為國家。。。。。。

就在韓國娛樂公司躍躍欲試，準備重新進軍中國市場的時刻（歐巴們又要來了？韓國娛樂公司欲重新進軍中國市場！），卻出了這麼一檔子事：韓國年度音樂頒獎禮Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）在官網投票頁面中，竟把港澳台列為國家。。。。。。

這當然遭到了中國內地網友抵制。

話說這事被捅出來，得感謝一個眼尖的網友「@哎一股韓流」，其在今天（15日）零時許發了一個微博↓

隨後，@共青團中央 和環球網官方微博@環球網 也關注了此事。

環環（ID：huanqiu-com）發現，MAMA官網投票頁面（包括中文、韓文、日文、英文頁面）不顧「一個中國」原則，公然把港澳台作為國家對待。

中國內地網友對此事也是相當關注，「mama滾出中國」成了今天的微博熱門話題。

網友們紛紛表示：原則面前無偶像。

話說，根據公開的資料，MAMA是韓國乃至亞洲最大規模的音樂頒獎禮，是韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，該獎項創辦於1999年，2010年起，開始在韓國國外舉行。

11月25日至12月1日，2017MAMA將在越南、日本橫濱、中國香港三地舉行。李英愛、宋智孝等韓國明星將出席2017MAMA香港場。

如今，這個號稱「韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一」的MAMA，犯了一個如此低級的錯誤，該如何收場，坐等。