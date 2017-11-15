（中央社記者吳家豪台北2017年11月15日電）通訊軟體LINE今天舉辦O2O（虛實整合）行銷工具「LINE@生活圈」高峰會，宣布突破100萬帳號數的里程碑，並結合LINE Pay與LINE Points推出全新功能「LINE支付生活圈」。



LINE今天發布新聞稿表示，致力於成為在地中小店家好夥伴的LINE@生活圈，持續傾聽市場需求推出新功能，於2016年1月推出集點卡，2016年9月開放Messaging API（訊息應用程式介面）串接服務。



LINE也指出，今年下半年開始，LINE@生活圈持續透過3個面向整合O2O在地化行銷，第一為強化LINE@生活圈訊息與選單功能，更精準觸及並轉換目標受眾；第二是推出LINE支付生活圈，加深、加廣社群行銷範疇；第三是運用LINE NOW結合線上與線下的多元活動，完整O2O的脈絡。



全新的線上線下整合工具LINE支付生活圈，結合LINE Pay支付與LINE Points點數服務，當消費者到店消費，用LINE Pay結帳後，會自動加入該店的LINE@生活圈帳號，可追蹤最新訊息再領取集點卡與優惠券，並獲得LINE Points。



LINE表示，LINE支付生活圈展現線上線下完整體驗、擴大觸及顧客數、強化現有顧客回流動機、以及精準行銷的提升轉換等優勢，第一家合作夥伴為秀泰影城，將於年底前上線。