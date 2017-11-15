北韓官媒：川普侮辱金正恩 該判死刑中央社 (2017-11-15 17:14)
（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓官媒今天猛轟，美國總統川普侮辱了北韓領導人金正恩，應該處以死刑；並稱他取消造訪兩韓邊界，是個懦夫。
北韓共黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）的社論將怒氣對準川普上週南韓之行。當時川普在南韓國會發表演講，譴責北韓的「殘暴獨裁統治」。
南韓是川普亞洲5國漫長行程的一站，此行主指在促使亞洲各國反對北韓的核武野心。
社論說：「他犯下的最嚴重、不可原諒罪行是膽敢惡意傷害最高領導人的尊嚴。」
社論並說：「他該知道自己只是個醜惡的罪犯，被韓國人民判了死刑。」
「南華早報」報導，亞洲行來到尾聲時，川普在越南河內發了一則推文，嘲笑金正恩的身高體重，使雙方口水戰升級。
川普寫道：「金正恩為什麼要用『老』字來侮辱我呢？我絕對不會說他是『又矮又肥』！」（譯者：中央社梁元齡）1061115
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