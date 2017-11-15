力成：大陸競爭難免 台封測廠應整合中央社 (2017-11-15 17:13)
（中央社記者張建中新竹15日電）力成科技總經理洪嘉（金俞）今天表示，台灣半導體封測業與中國大陸競爭勢所難免，廠商應差異化因應，他並認為，台灣封測業要整合。
台灣半導體產業協會下午在新竹國賓大飯店舉行年會，邀請洪嘉（金俞）與長華集團總裁黃嘉能和半導體產業資深分析師陸行之同台，探討「迎接全球半導體新浪潮 台灣封測產業應扮演的角色」。
陸行之指出，車用電子將是驅動未來半導體產業與封測業成長的最大動能。
黃嘉能表示，大陸半導體材料市場肯定有前途，雖然目前大陸還沒開始收購材料廠；不過，他認為，大陸一定會投入半導體材料領域。
洪嘉（金俞）說，台灣半導體封測業與大陸競爭勢所難免，大陸廠殺價無所不用其極，帶來的價格壓力大，台灣廠商在客戶、產品與技術要有差異化。他說，台灣封測業要整合，才能分工專注自己專業領域。1061115
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